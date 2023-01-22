Hé lộ thông tin cha nuôi tỷ phú của Lưu Diệc Phi chính thức xác nhận chia tay người tình trẻ tuổi

Sao quốc tế 22/01/2023 19:13

Tỷ phú Trần Kim Phi và nữ diễn viên Dương Thái Ngọc vướng tin trục trặc tình cảm khi có thông tin cho rằng nam tỷ phú này thường xuyên cặp kè với người phụ nữ khác.

Mới đây hàng loạt trang báo lớn Trung Quốc đã đồng loạt đưa tin tỷ phú Trần Kim Phi bị bắt gặp hẹn hò nhiều phụ nữ tới tận nửa đêm. Cha nuôi Lưu Diệc Phi lưu luyến bên các bóng hồng và sẵn sàng có những hành động thân mật dù ông đang có bạn gái. 

Hé lộ thông tin cha nuôi tỷ phú của Lưu Diệc Phi chính thức xác nhận chia tay người tình trẻ tuổi - Ảnh 1
Dương Thái Ngọc và Trần Kim Phi - Ảnh: Internet

Hành động của Trần Kim Phi khiến truyền thông tin rằng cuộc hôn nhân của tỷ phú Trung Quốc và nữ diễn viên Dương Thái Ngọc đã kết thúc. Trước đó, cả 2 đã không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện trong nhiều tháng trời chính vì vậy động thái ở trên đã có thể khẳng định cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi. 

Một số nguồn tin cho biết họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2022. Dương Thái Ngọc không níu giữ được trái tim vị tỷ phú hơn cô 30 tuổi, song nữ diễn viên không muốn công khai đời tư vì sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng.

Dương Thái Ngọc sinh năm 1992, là người mẫu, diễn viên, có vẻ đẹp quý phái, cổ điển, nhưng sự nghiệp chưa có nhiều tác phẩm nổi bật. Dương Thái Ngọc được chú ý nhiều hơn nhờ mối tình với tỷ phú Trần Kim Phi.

Hé lộ thông tin cha nuôi tỷ phú của Lưu Diệc Phi chính thức xác nhận chia tay người tình trẻ tuổi - Ảnh 2
Hé lộ thông tin cha nuôi tỷ phú của Lưu Diệc Phi chính thức xác nhận chia tay người tình trẻ tuổi - Ảnh 3
Nhan sắc của Dương Thái Ngọc - Ảnh: Internet

Tháng 7/2017, Trần Kim Phi và Dương Thái Ngọc công khai tình cảm. Bất chấp khoảng cách 30 tuổi, cặp đôi vẫn quấn quýt và thường xuyên có nhiều cử chỉ tình tứ khi xuất hiện bên nhau. Ông Trần Kim Phi được chú ý vì là cha nuôi của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi, người giúp đỡ cô bước chân vào giới giải trí và nâng đỡ nữ diễn viên trở thành ngôi sao lớn.

Do đó, Dương Thái Ngọc bị tiếng hẹn hò một người đáng tuổi cha để tìm kiếm các cơ hội trong sự nghiệp nghệ thuật.  Ông Trần Kim Phi là tổng giám đốc tập đoàn đầu tư Thông Sản Bắc Kinh, một tỷ phú nằm trong bảng xếp hạng Forbes với tài sản lên tới 8,4 tỷ USD.

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