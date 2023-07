Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc khó ai sánh bằng nhưng Lưu Diệc Phi vẫn phải chào thua trước người này

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 ở Vũ Hán, mẹ là nghệ sĩ múa Lưu Hiểu Lợi, cha là An Thiếu Khang, từng là giảng viên tiếng Pháp. Cô nàng sớm chịu cảnh gia đình tan vỡ khi mới chỉ đầy 1 tuổi do cha me ly hôn.

Lưu Diệc Phi được xem là "thần tiên tỉ tỉ" của màn ảnh Hoa ngữ với vẻ ngoài diễm lệ, vừa nhẹ nhàng, thuần khiết vừa cuốn hút, mê đắm người đối diện. Một trong số đó không thể kể đến là hình tượng Cô Cô trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp vào năm 2006.