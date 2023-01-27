Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc khó ai sánh bằng nhưng Lưu Diệc Phi vẫn phải chào thua trước người này

Sao quốc tế 27/01/2023 17:50

Lưu Diệc Phi bất ngờ lép vế về nhan sắc khi đứng cạnh người này.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 ở Vũ Hán, mẹ là nghệ sĩ múa Lưu Hiểu Lợi, cha là An Thiếu Khang, từng là giảng viên tiếng Pháp. Cô nàng sớm chịu cảnh gia đình tan vỡ khi mới chỉ đầy 1 tuổi do cha me ly hôn. 

Lưu Diệc Phi được xem là "thần tiên tỉ tỉ" của màn ảnh Hoa ngữ với vẻ ngoài diễm lệ, vừa nhẹ nhàng, thuần khiết vừa cuốn hút, mê đắm người đối diện. Một trong số đó không thể kể đến là hình tượng Cô Cô trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp vào năm 2006. 

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc khó ai sánh bằng nhưng Lưu Diệc Phi vẫn phải chào thua trước người này - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Dù sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng cô nàng bất ngờ tiết lộ bản thân là người xấu nhất nhà. Ban đầu khán giả đều tưởng mỹ nhân này tỏ vẻ khiêm tốn những ngay sau khi nhìn vào những bức hình của mẹ Lưu Diệc Phi - bà Lưu Hiểu Lợi, một nghệ sĩ múa nổi tiếng thì ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, bà còn xinh đẹp hơn cả con gái mình.

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc khó ai sánh bằng nhưng Lưu Diệc Phi vẫn phải chào thua trước người này - Ảnh 2
Nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Bà Lưu Hiểu Lợi sinh năm 1959, là người luôn sát cánh cùng Lưu Diệc Phi trong suốt sự nghiệp của cô. Khi còn trẻ, bà là nghệ sĩ múa tài năng, từng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, là giảng viên chuyên ngành múa tại Học viện ca kịch Vũ Hán. Bà thông thạo nhiều điệu múa trên thế giới, do đó thường được cử đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc khó ai sánh bằng nhưng Lưu Diệc Phi vẫn phải chào thua trước người này - Ảnh 3

Truyền thông Trung Quốc cho biết, vẻ đẹp thanh thuần và khí chất thoát tục của bà Lưu Hiểu Lợi hồi còn trẻ khiến tên tuổi bà nổi danh chẳng kém gì cô con gái nổi tiếng bây giờ.

Vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi cũng được cho là thừa hưởng nhiều nét đẹp vô cùng thanh tú từ mẹ với sống mũi cao, đôi mắt đẹp, làn da trắng ngần không tỳ vết. 

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