Xinh đẹp như tiên ở quê nhà nhưng những mỹ nhân Hoa ngữ này cũng phải ngậm trái đắng trước ống kính truyền thông quốc tế: Bất ngờ với Lưu Diệc Phi

Sự phát triển của công nghệ chỉnh sửa ảnh giúp nghệ sĩ xuất hiện chỉn chu, xinh đẹp hơn trước mặt công chúng. Đặc biệt là các mỹ nhân Hoa ngữ khi họ luôn được ví là những nữ thần tượng trưng cho vẻ đẹp của nữ thần nhưng nhiều người hẳn sẽ rất bất ngờ khí những người đẹp này lại hóa thành người thường tại các sự kiện quốc tế.

Tuy nhiên, khi xuất hiện trước truyền thông nước ngoài để tuyên truyền cho phim điện ảnh Hoa Mộc Lan, nhan sắc của cô tụt dốc một cách thảm hại, cô nàng không chỉ lên hình trông nhìn mũm mỉm mà còn lộ làn da đen xạm khiến netizen tỏ ra thất vọng.

Lưu Diệc Phi vốn được mệnh danh là “thần tiên tỷ tỷ” của làng giải trí Hoa ngữ với khí chất thanh tao khó ai có thể bì được.

Dương Mịch

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Mặc dù đã kết hôn và từng sinh con nhưng đối với công chúng, Dương Mịch vẫn là sao nữ giữ được vẻ đẹp tươi trẻ và luôn được coi là một trong những mỹ nhân có vẻ đẹp khó cưỡng tại Trung Quốc.

Thế nhưng cũng giống như Lưu Diệc Phi khi tham gia Liên hoan phim Quốc tế San Sebastian để quảng bá cho phim điện ảnh Bảo Bối (2018), Dương Mịch lộ rõ vẻ mệt mỏi, làn da sần sùi và xuất hiện nhiều nếp nhăn quanh khóe mắt, không có độ đàn hồi.

Chứng kiến hình ảnh này của thần tượng không ít fan tỏ vẻ kinh ngạc và buồn thay cho cô nàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba là người Tân Cương nên nữ diễn viên có vẻ đẹp lai Tây với đôi mắt to cùng sống mũi cao thẳng. Thế nhưng khi đứng trước ống kính nước ngoài, nàng mỹ nhân lại xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, lộ rõ đốm mụn và già hơn so với tuổi thật.