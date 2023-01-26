Fan phát sốt trước hành động thân mật của Lưu Diệc Phi và bạn trai ngay tại đường phố

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nắm tay nhau thân mật khiến fan vô cùng vui sướng.

Mới đầu năm 2023, Lưu Diệc Phi đã khiến khán giả đứng ngồi không yên khi xuất hiện trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió. Đây là dự án phim truyền hình hiện tại đầu tiên trong sự nghiệp của thần tiên tỷ tỷ nên không mấy ngạc nhiên bộ phim này lại nhận được lượng quan tâm vô cùng lớn từ người xem.

Một trong những điểm “ăn tiền” của Đi Đến Nơi Có Gió chính là chemistry cực ngọt của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. Trong những tập đầu tiên, khán giả như có cảm giác cả 2 đã là người yêu của nhau khi có những phân đoạn diễn xuất rất chân thật. Mới đây nhất, cặp đôi tiếp tục khiến fan phát sốt với hành động nắm tay nhau cực tình trên phố.

Cặp đôi hôn nhau khiến fan phát sốt trên phim - Ảnh: Internet

Trong ảnh, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nắm tay nhau đi dạo phố cực kỳ thân mật. Ngoại hình đẹp cộng thêm khí chất ngút ngàn giúp cặp đôi tỏa sáng dù hình ảnh chất lượng thấp. Với việc đang có sự kết hợp ăn ý tốt như vậy, khả năng cao trong thời gian sắp tới dự là số người đẩy thuyền cặp đôi đến với nhau sẽ ngày một tăng mạnh nữa cho mà coi.

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim đang nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Không có những tình tiết gay cấn, hồi hộp, bộ phim ghi điểm bởi phong cảnh đẹp, nội dung nhẹ nhàng giúp chữa lành tâm hồn. Dự án phim truyền hình hiện tại đầu tiên trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi cũng được đánh giá rất cao trên Douban.

Hé lộ thông tin cha nuôi tỷ phú của Lưu Diệc Phi chính thức xác nhận chia tay người tình trẻ tuổi Tỷ phú Trần Kim Phi và nữ diễn viên Dương Thái Ngọc vướng tin trục trặc tình cảm khi có thông tin cho rằng nam tỷ phú này thường xuyên cặp kè với người phụ nữ khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-phat-sot-truoc-hanh-ong-than-mat-cua-luu-diec-phi-va-ban-trai-ngay-tai-uong-pho-549545.html