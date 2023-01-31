Lý do 'Đi đến nơi có gió' chính là bộ phim giúp vực dậy sự nghiệp của Lý Hiện

Ban đầu, vai diễn của Lý Hiện không được đánh giá cao. Nguyên nhân vì khán giả cho rằng nó có sự lặp lại của vai diễn mà Lý Hiện từng rất thành công trong "Cá mực hầm mật". Song, ở những tập gần đây của bộ phim, Lý Hiện đã thể hiện tốt hình tượng chàng trai quê Tạ Chí Dao với suy nghĩ tích cực và sống giản dị.

Trong những bộ phim Hoa ngữ phát sóng đầu năm 2023, "Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi, Lý Hiện đóng chính vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bộ phim ngay từ nội dung đã được nhiều khán giả đánh giá phù hợp để xem dịp đầu năm mới do tình tiết nhẹ nhàng.

Sở dĩ nhân vật Tạ Chí Dao được yêu mến vì khán giả cho rằng ở anh người ta thấy sự thư thái, nhẹ nhàng. Do đó, xem cách Tạ Chí Dao sống và nhìn đời một cách tích cực khiến nhiều người cho rằng anh là hình mẫu mà nhiều người trẻ theo đuổi. Ở đây không phải là cổ suý chuyện "bỏ phố về vườn" mà họ thích cách suy nghĩ, cách sống của Tạ Chí Dao.

Anh là một con người luôn mang đến cho mọi người những năng lượng tốt, dù khó khăn hay cuộc sống áp lực, Tạ Chí Dao vẫn vui vẻ đón nhận và vượt qua bởi sự kiên trì và suy nghĩ thiện lương của mình.

"Đi đến nơi có gió" về sau nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả bởi nội dung nhẹ nhàng, chữa lành, màu phim đẹp, cảnh quay nên thơ. Dàn sao chính gồm Lưu Diệc Phi, Lý Hiện cũng dần dà ghi điểm sau những tranh cãi ở nửa đầu phim. Bộ phim là câu chuyện của Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), nữ quản lý khách sạn dành đời mình để kiếm tiền và đạt được địa vị. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô thay đổi khi người bạn thân đột ngột qua đời, khiến Hồng Đậu bỗng dưng muốn sống chậm lại và tự hỏi xem liệu mình muốn gì trong cuộc đời nay. Cô dành 3 tháng để về một vùng quê nghỉ ngơi, rồi gặp gỡ Tạ Chí Dao (Lý Hiện). Tạ Chí Dao là anh chàng có công việc ổn định trên thành phố, nhưng từ bỏ để về quê lập nghiệp với mong muốn phát triển ngành du lịch quê hương.

Ban đầu, Hứa Hồng Đậu thấy Tạ Chí Dao có gì đó hơi thô lỗ và tự nhiên thái quá, nhưng dần cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà anh dành cho quê hương. Ở Tạ Chí Dao có khát khao theo đuổi ước mơ mà Hồng Đậu không có được. Chính điều đó đã kết nối cả hai lại với nhau.