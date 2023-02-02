Hồ Ca thông báo kết hôn, 'tình cũ của Triệu Lệ Dĩnh' bị mỉa mai 'không đáng mặt đàn ông' vì nguyên nhân này

Trước đó, vụ lùm xùm Chu Nhất Long có con đã xuất hiện từ lâu, nhưng nam diễn viên vẫn luôn lựa chọn im lặng, chưa từng đề cập tới vấn đề này, càng chưa nói tới chuyện phủ nhận thông tin này. Chu Nhất Long chỉ lên tiếng chỉ trích kẻ đã xâm phạm đời tư cá nhân mà né tránh điều khán giả quan tâm nhất.

Mới đây, thông tin Hồ Ca đã kết hôn với bạn gái ngoài ngành đang khiến cả cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho nam diễn viên này, tin đồn Chu Nhất Long ẩn hôn và đã có con trai bất ngờ "dậy sóng" trở lại.

Sau khi tin đồn "nổ ra", nhiều người cho rằng Chu Nhất Long do lo sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng nên không dám thừa nhận, rất không đáng mặt làm cha. Trong khi đó, người hâm mộ của nam diễn viên lại cảm thấy đây là bịa đặt, vô căn cứ.

Trước đó, Chu Nhất Long được yêu mến nhờ tính cách thân thiện, dịu dàng và không có bê bối. Tài tử có hơn 27 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh đó, anh còn được mệnh danh là "Tiểu Lương Triều Vỹ" vì sở hữu đôi mắt biết nói như huyền thoại Hong Kong.

Chu Nhất Long bắt đầu hoạt động từ năm 2008 nhưng phải mãi tới tận khi dự án đam cải chiếu mạng Trấn Hồn lên sóng, tên tuổi của anh mới thực sự được biết tới rộng rãi, giúp anh trở thành một những ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 cùng với bạn diễn Bạch Vũ.

Nam diễn viên sinh năm 1988 tham gia hàng chục bộ phim lớn nhỏ, nhưng ít có cơ hội tỏa sáng. Một số tác phẩm nổi tiếng có sự góp mặt của Chu Nhất Long là Mị Nguyệt truyện, Tân biên thành lãng tử, Tân tiêu thập nhất lang…

Suốt nhiều năm sau, Chu Nhất Long phát triển diễn xuất ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Trong năm 2022, Chu Nhất Long đã xuất sắc giành được ngôi vị Ảnh đế Kim Kê lần thứ 35, với vai diễn Mạc Tam Muội trong Đại Sự Đời Người.