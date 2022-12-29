Nhan sắc thời trẻ của hai 'ông chú' Hồ Ca và Huỳnh Lỗi bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng

Sao quốc tế 29/12/2022 19:19

Mới đây, bức ảnh thời trẻ của Hồ Ca và Huỳnh Lỗi bất ngờ được cư dân mạng "đào lại" khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.

Mới đây, cư dân mạng "đào lại" những bức ảnh thời trẻ của Hồ Ca Huỳnh Lỗi khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. Cụ thể, cả hai nam diễn viên cùng xuất hiện chung trong bộ phim Huyện ủy đại viện hiện đang phát sóng. Do đó, nhan sắc thời trẻ của cả hai bất ngờ "gây bão" trên khắp cõi mạng.

Nhan sắc thời trẻ của hai 'ông chú' Hồ Ca và Huỳnh Lỗi bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 1

Hồ Ca sở hữu một gương mặt trong sáng và cực ấn tượng thời trẻ. Nhiều người cho rằng, Hồ Ca năm xưa sở hữu vẻ đáng yêu, thư sinh mà các idol ngày nay "chạy theo không kịp". Vai diễn Lý Tiêu Dao trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chính là bệ phóng giúp Hồ Ca trở thành sao. Gia tài phim ảnh của anh khá đồ sộ, tiêu biểu như Thiên Ngoại Phi Tiên, Anh Hùng Xạ Điêu, Hiên Viên Kiếm, Chuyện Tình Kiếm Khách, Lang Nha Bảng, Kẻ Ngụy Trang…

Nhan sắc thời trẻ của hai 'ông chú' Hồ Ca và Huỳnh Lỗi bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 2Nhan sắc thời trẻ của hai 'ông chú' Hồ Ca và Huỳnh Lỗi bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 3

 

Sau phim Khúc Nhạc Tháng Tư và Mùa Quýt Chín, Huỳnh Lỗi chạm đến đỉnh cao diễn xuất, để lại dấu ấn khó phai, trở thành soái ca vạn người mê. Năm 2000, từng được bình chọn là một trong “Tứ đại tiểu sinh” cùng với Lục Nghị, Lý Á Bằng, Hồ Binh. Bên cạnh diễn xuất, giảng dạy tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, anh còn thành công với vai trò đạo diễn, ca sĩ, nhà sản xuất, giám chế... Những năm 90, các album nhạc của anh như Vừa Đi Vừa Hát, Tôi Nghĩ Tôi Là Biển là hiện tượng một thời trong làng âm nhạc. Đạo diễn Huỳnh từng cầm trịch các phim: Như Nước Niên Hoa, Thiên Nhất Sinh Thủy, Phiền Toái Gia Tộc...

Nhan sắc thời trẻ của hai 'ông chú' Hồ Ca và Huỳnh Lỗi bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 4Nhan sắc thời trẻ của hai 'ông chú' Hồ Ca và Huỳnh Lỗi bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 5

Bộ phim truyền hình Huyện ủy đại viện do Hồ Ca và Huỳnh Lỗi đóng chính hiện đang được phát sóng và lập nhiều thành tishc đáng nể. Cụ thể, bộ phim này đã chạm ngưỡng 2.0% và 1,7% khi chiếu trên hai kênh sóng đài trung ương CCTV1, CCTV8 chỉ sau 30 phút. Theo QQ, con số này phá vỡ rating chiếu đài của phim truyền hình Trung Quốc trong năm 2022. Đồng thời đây là cũng là mức rating đã khá lâu mới được đạt được trở lại của phim chiếu đài xứ tỷ dân.

Huyện ủy đại viện lấy bối cảnh năm 2015, tại huyện Quang Minh. Các lãnh đạo huyện phải thực hiện công tác đền bù, phá bỏ nhà dân giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình mới. Tuy nhiên, quá trình này không dễ dàng với họ vì vấp phải sự phản ứng gay gắt của nhiều hộ dân. Trong lúc cán bộ huyện làm tư tưởng cho người dân, nhân viên mới tên Lâm Chí Vi (Trương Tân Thành đóng) đến nhậm chức. Anh sẽ cùng với Mai Hiểu Ca - bí thư huyện ủy (Hồ Ca diễn) - xây dựng huyện Quang Minh.

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