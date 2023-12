Cảnh Điềm gây chú ý khi hoá trang thành nam nhân trong 'Đại Đường vinh diệu'

Trong thời kỳ loạn An Sử, Thẩm Trân Châu tình nguyện ở lại Trường An, cùng bách tính vượt qua gian khó, được người dân vô cùng kính trọng. Trong quá trình ly tán, có một đại tướng là con trai của tướng quân An Lộc Sơn âm thầm theo đuổi nàng nhưng Trân Châu vẫn kiên định dành tình yêu của mình cho Lý Thục. Nàng dựa vào tài trí, sự thông minh, đức độ cùng phẩm chất khiêm nhường, khéo léo, khiến Lý Thục cả đời không thể quên nàng. Sau khi triều Đường thu phục Trường An, những người lưu tán không được nhập cung nhưng Lý Thục một lòng muốn đón Trân Châu trở lại.

Câu chuyện tình yêu của Trân Châu và Lý Thục không phải là một tình yêu đẹp như trong cổ tích mà đó là sự đau lòng, tiếc nuối và day dứt. Đại Đường vinh diệu là một bộ phim để lại rất nhiều cảm xúc cho người xem, từ vui vẻ đến cảm động và cuối cùng đó là day dứt không nguôi. Trong đó, những tình tiết về tình yêu, tình bạn được đan xen với âm mưu giành giật quyền lực vô cùng khốc liệt ở triều đình và chốn hậu cung.