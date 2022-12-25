Cảnh Điềm gây chú ý khi hoá trang thành nam nhân trong 'Đại Đường vinh diệu'

Sao quốc tế 25/12/2022 20:31

Hình ảnh Cảnh Điềm hoá trang thành nam nhân đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, khi bộ phim Đại Đường vinh diệu phát sóng được những tập đầu tiên, Cảnh Điềm nhận được sự chú ý khi hoá thân thành nam nhân trong bộ phim. Cụ thể, nhân vật Thẩm Trân Châu của Cảnh Điềm phải cải nam trang thành dân tị nạn tiến vào nước Hồi Hột để tìm vị công tử Thành Hồ từng cứu cô thời thơ ấu.

Nhan sắc của Cảnh Điềm khiến cư dân mạng khá bất ngờ và dành lời khen "có cánh" cho nữ diễn viên.

Cảnh Điềm gây chú ý khi hoá trang thành nam nhân trong 'Đại Đường vinh diệu' - Ảnh 1Cảnh Điềm gây chú ý khi hoá trang thành nam nhân trong 'Đại Đường vinh diệu' - Ảnh 2Cảnh Điềm gây chú ý khi hoá trang thành nam nhân trong 'Đại Đường vinh diệu' - Ảnh 3

Đại Đường vinh diệu kể về câu chuyện của Quảng Bình vương Lý Thục, người sau này lên ngôi hoàng đế – Đường Thánh Tông, lồng trong đó là tình cảm sâu sắc của ông đối với vợ của mình – Thẩm Trân Châu. Quảng Bình vương Lý Thục là cháu đích tôn của đương kim Hoàng đế Đại Đường, được nhà vua yêu thương và xem trọng. Còn Thẩm Trân Châu là một nữ nhân Giang Nam với nội tâm lương thiện. Nàng là người xinh đẹp, tài trí, thông minh, học vấn không kém cạnh nam giới. Nàng được tiến cung và được Lý Thục chọn làm phi và hạ sinh con trai trưởng Đường Đức Tông - Lý Thích.

Trong thời kỳ loạn An Sử, Thẩm Trân Châu tình nguyện ở lại Trường An, cùng bách tính vượt qua gian khó, được người dân vô cùng kính trọng. Trong quá trình ly tán, có một đại tướng là con trai của tướng quân An Lộc Sơn âm thầm theo đuổi nàng nhưng Trân Châu vẫn kiên định dành tình yêu của mình cho Lý Thục. Nàng dựa vào tài trí, sự thông minh, đức độ cùng phẩm chất khiêm nhường, khéo léo, khiến Lý Thục cả đời không thể quên nàng. Sau khi triều Đường thu phục Trường An, những người lưu tán không được nhập cung nhưng Lý Thục một lòng muốn đón Trân Châu trở lại. 

Cảnh Điềm gây chú ý khi hoá trang thành nam nhân trong 'Đại Đường vinh diệu' - Ảnh 4

Câu chuyện tình yêu của Trân Châu và Lý Thục không phải là một tình yêu đẹp như trong cổ tích mà đó là sự đau lòng, tiếc nuối và day dứt. Đại Đường vinh diệu là một bộ phim để lại rất nhiều cảm xúc cho người xem, từ vui vẻ đến cảm động và cuối cùng đó là day dứt không nguôi. Trong đó, những tình tiết về tình yêu, tình bạn được đan xen với âm mưu giành giật quyền lực vô cùng khốc liệt ở triều đình và chốn hậu cung.

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