Bị chê như 'ông chú' của Cảnh Điềm trong phim mới, Phùng Thiệu Phong bất ngờ được dân tình 'quay xe' chỉ với 1 cảnh quay

Sao quốc tế 22/12/2022 16:39

Chước Chước Phong Lưu với sự tham gia của Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm nhận được sự mong chờ từ khán giả.

Sau ly hôn, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều tập trung cho con đường phát triển sự nghiệp. Trong năm 2022, cả hai đều tái xuất màn ảnh nhưng nếu Triệu Lệ Dĩnh liên tục lập kỷ lục thì Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai diễn xuất "dầu mỡ" cùng nhan sắc xuống cấp ở tuổi tứ tuần. 

Điển hình là trong bộ phim Chước Chước Phong Lưu, khi đứng cạnh "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm thì Phùng Thiệu Phong càng có khoảng cách chênh lệch rõ ràng, thậm chí anh còn bị mỉa mai là "ông chú" của nữ diễn viên dù đang đóng vai cặp đôi.

Bị chê như 'ông chú' của Cảnh Điềm trong phim mới, Phùng Thiệu Phong bất ngờ được dân tình 'quay xe' chỉ với 1 cảnh quay - Ảnh 1

Thế nhưng, mới đây, Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm được "đẩy thuyền" nhiệt tình sau một cảnh quay cực tình tứ chưa từng được chia sẻ trước đây của phim Chước Chước Phong Lưu. Cụ thể, trên mạng xã hội, cư dân mạng chuyền tay nhau hậu trường cảnh hôn giữa Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong tại phim trường Chước Chước Phong Lưu.

Bị chê như 'ông chú' của Cảnh Điềm trong phim mới, Phùng Thiệu Phong bất ngờ được dân tình 'quay xe' chỉ với 1 cảnh quay - Ảnh 2

Ngay sau chứng kiến màn hôn cực mùi mẫn, nhiều khán giả đã "quay xe" khen ngợi chemistry giữa cặp đôi chính. Đặc biệt, có người còn bắt đầu "đẩy thuyền" vì thấy Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm trông rất đẹp đôi khi đứng chung khung hình.

Chước Chước Phong Lưu là một bộ phim cổ trang lãng mạn, được chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An và do đạo diễn Ôn Đức Quang sản xuất. 

Nội dung phim xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa (do Cảnh Điềm đóng) là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào tình cảm yêu đương. Vì từ nhỏ nàng đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình.

Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn (do Phùng Thiệu Phong đóng). Chước Hoa sẽ nghe theo tiếng gọi con tim, hay sẽ quyết một lòng từ bỏ tình cảm vì công danh sự nghiệp?

Bị chê như 'ông chú' của Cảnh Điềm trong phim mới, Phùng Thiệu Phong bất ngờ được dân tình 'quay xe' chỉ với 1 cảnh quay - Ảnh 3

Được biết, bộ phim Chước Chước Phong Lưu vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định thời gian lên sóng. Sự kết hợp đầy mới mẻ giữa mỹ nam Minh Lan Truyện và "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" càng khiến dân tình thêm mong đợi ngày phim ra mắt. 

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt

"Chước chước phong lưu" vừa phát hành poster đầu tiên cho các nhân vật, qua đó chính thức công bố đội hình các diễn viên gồm Cảnh Điềm, Phùng Thiệu Phong, Vương Lệ Khôn...

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm Phùng Thiệu Phong Chước Chước Phong Lưu phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt

Chước Chước Phong Lưu: Lộ tạo hình xinh đẹp tựa 'tiên nữ giáng trần' của Cảnh Điềm khiến fan phấn khích tột độ

Chước Chước Phong Lưu: Lộ tạo hình xinh đẹp tựa 'tiên nữ giáng trần' của Cảnh Điềm khiến fan phấn khích tột độ

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm gây sốt với nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm gây sốt với nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa

Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

Phùng Thiệu Phong tụt hạng nhan sắc trong phim mới, liệu có liên quan gì đến vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh?

Phùng Thiệu Phong tụt hạng nhan sắc trong phim mới, liệu có liên quan gì đến vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng