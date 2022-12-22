Bị chê như 'ông chú' của Cảnh Điềm trong phim mới, Phùng Thiệu Phong bất ngờ được dân tình 'quay xe' chỉ với 1 cảnh quay

Điển hình là trong bộ phim Chước Chước Phong Lưu , khi đứng cạnh "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm thì Phùng Thiệu Phong càng có khoảng cách chênh lệch rõ ràng, thậm chí anh còn bị mỉa mai là "ông chú" của nữ diễn viên dù đang đóng vai cặp đôi.

Sau ly hôn, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều tập trung cho con đường phát triển sự nghiệp. Trong năm 2022, cả hai đều tái xuất màn ảnh nhưng nếu Triệu Lệ Dĩnh liên tục lập kỷ lục thì Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai diễn xuất "dầu mỡ" cùng nhan sắc xuống cấp ở tuổi tứ tuần.

Thế nhưng, mới đây, Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm được "đẩy thuyền" nhiệt tình sau một cảnh quay cực tình tứ chưa từng được chia sẻ trước đây của phim Chước Chước Phong Lưu. Cụ thể, trên mạng xã hội, cư dân mạng chuyền tay nhau hậu trường cảnh hôn giữa Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong tại phim trường Chước Chước Phong Lưu.

Ngay sau chứng kiến màn hôn cực mùi mẫn, nhiều khán giả đã "quay xe" khen ngợi chemistry giữa cặp đôi chính. Đặc biệt, có người còn bắt đầu "đẩy thuyền" vì thấy Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm trông rất đẹp đôi khi đứng chung khung hình.

Chước Chước Phong Lưu là một bộ phim cổ trang lãng mạn, được chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An và do đạo diễn Ôn Đức Quang sản xuất.

Nội dung phim xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa (do Cảnh Điềm đóng) là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào tình cảm yêu đương. Vì từ nhỏ nàng đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình.

Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn (do Phùng Thiệu Phong đóng). Chước Hoa sẽ nghe theo tiếng gọi con tim, hay sẽ quyết một lòng từ bỏ tình cảm vì công danh sự nghiệp?

Được biết, bộ phim Chước Chước Phong Lưu vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định thời gian lên sóng. Sự kết hợp đầy mới mẻ giữa mỹ nam Minh Lan Truyện và "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" càng khiến dân tình thêm mong đợi ngày phim ra mắt.