Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm

Sao quốc tế 20/12/2022 22:59

Loạt ảnh mới được Cảnh Điềm đăng tải nhận về vô số lời khen về nhan sắc từ người hâm mộ.

Cảnh Điềm được biết đến với danh xưng "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" nhờ vào vẻ đẹp bẩm sinh trời phú. Bắt đầu tham gia hoạt động giải trí vào năm 2006, Cảnh Điềm nhận được khá nhiều ưu ái, may mắn xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh lớn, nhỏ.

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm - Ảnh 1

Mới đây, Cảnh Điềm cập nhật trạng thái mới trên Weibo bằng hình ảnh vô cùng xinh đẹp và cá tính thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng.

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm - Ảnh 2

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm - Ảnh 3

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm - Ảnh 4

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm - Ảnh 5

Trong hình, Cảnh Điềm nổi bật với mái tóc ngắn được tạo kiểu sành điệu, ăn mặc giản dị. Có thể thấy dù chỉ chụp ảnh với một bức tường trắng đơn giản phía sau, không diện trang phục lộng lẫy hay trang điểm cầu kỳ, cũng không thể phủ nhận Cảnh Điềm thật sự rất đẹp.

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm - Ảnh 6

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm - Ảnh 7

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm - Ảnh 8

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm - Ảnh 9

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí, Cảnh Điềm đã sở hữu lượng tài nguyên phim ảnh cực tốt khi hợp tác cùng những diễn viên tiền bối, đạo diễn nổi tiếng ngành như Chân Tử Đan, Thành Long, Lưu Gia Huy, Trương Nghệ Mưu... qua các tác phẩm điện ảnh Trường Thành,Thân Phận Đặc Biệt...

Dẫu vậy, Cảnh Điềm luôn bị chê bai về diễn xuất, thậm chí khán giả còn gọi cô là "bình hoa di động" không hơn cũng chẳng kém vì biểu cảm một màu, biểu cảm thô cứng, chỉ xinh chứ không biết diễn. Thế nhưng, đến khi bộ phim Tư Đằng lên sóng, nhiều người cho rằng nhân vật Tư Đằng dường như được viết dành riêng cho Cảnh Điềm. Trong phim, cô được ví như "bông hoa phú quý chốn nhân gian" với vẻ đẹp sang trọng, kiêu kỳ.

Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm - Ảnh 10

Khi sự nghiệp đang có chút khởi sắc thì giữa năm nay, Cảnh Điềm vừa vướng phải scandal lớn nhất trong sự nghiệp nghệ thuật. Cô bị Cục giám sát thị trường thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc chỉ đích danh quảng cáo sản phẩm kém chất lượng. Nữ diễn viên bị yêu cầu nộp phạt hơn 7,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 25 tỷ đồng) vì tội danh trên.

Sau thời gian khốn đốn vì lệnh cấm nhận quảng cáo, hiện tại, Cảnh Điềm đang trong quá trình phục hồi danh tiếng. Theo đó, Cảnh Điềm có 2 dự án cổ trang chờ lên sóng là Chước Chước Phong Lưu hợp tác cùng Phùng Thiệu Phong và Lạc Du Nguyên đóng cùng Hứa Khải nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Với bộ phim này, người hâm mộ hi vọng sẽ là bệ phóng giúp Cảnh Điềm tìm lại danh tiếng và địa vị của mình trong giới giải trí hoa ngữ.

Từ khóa:   Cảnh Điềm Chước Chước Phong Lưu Lạc Du Nguyên Phùng Thiệu Phong Hứa Khải phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Lạc Du Nguyên' của Hứa Khải và Cảnh Điềm chưa lên sóng đã được một quốc gia 'đặt gạch' trước

'Lạc Du Nguyên' của Hứa Khải và Cảnh Điềm chưa lên sóng đã được một quốc gia 'đặt gạch' trước

Netizen phát hiện Cảnh Điềm chụp ảnh cùng một bé gái có ngoại hình "giống như đúc", mối quan hệ thực sự của cả hai là gì?

Netizen phát hiện Cảnh Điềm chụp ảnh cùng một bé gái có ngoại hình "giống như đúc", mối quan hệ thực sự của cả hai là gì?

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm gây sốt với nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm gây sốt với nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa

Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm bị bạn trai cũ lợi dụng tình cảm để lừa tiền?

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm bị bạn trai cũ lợi dụng tình cảm để lừa tiền?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 53 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 31 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng