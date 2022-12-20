Fan 'mê mệt' trước loạt ảnh mới cực cuốn hút, cá tính của Cảnh Điềm

Cảnh Điềm được biết đến với danh xưng "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" nhờ vào vẻ đẹp bẩm sinh trời phú. Bắt đầu tham gia hoạt động giải trí vào năm 2006, Cảnh Điềm nhận được khá nhiều ưu ái, may mắn xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh lớn, nhỏ.

Mới đây, Cảnh Điềm cập nhật trạng thái mới trên Weibo bằng hình ảnh vô cùng xinh đẹp và cá tính thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng.

Trong hình, Cảnh Điềm nổi bật với mái tóc ngắn được tạo kiểu sành điệu, ăn mặc giản dị. Có thể thấy dù chỉ chụp ảnh với một bức tường trắng đơn giản phía sau, không diện trang phục lộng lẫy hay trang điểm cầu kỳ, cũng không thể phủ nhận Cảnh Điềm thật sự rất đẹp.

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí, Cảnh Điềm đã sở hữu lượng tài nguyên phim ảnh cực tốt khi hợp tác cùng những diễn viên tiền bối, đạo diễn nổi tiếng ngành như Chân Tử Đan, Thành Long, Lưu Gia Huy, Trương Nghệ Mưu... qua các tác phẩm điện ảnh Trường Thành,Thân Phận Đặc Biệt...

Dẫu vậy, Cảnh Điềm luôn bị chê bai về diễn xuất, thậm chí khán giả còn gọi cô là "bình hoa di động" không hơn cũng chẳng kém vì biểu cảm một màu, biểu cảm thô cứng, chỉ xinh chứ không biết diễn. Thế nhưng, đến khi bộ phim Tư Đằng lên sóng, nhiều người cho rằng nhân vật Tư Đằng dường như được viết dành riêng cho Cảnh Điềm. Trong phim, cô được ví như "bông hoa phú quý chốn nhân gian" với vẻ đẹp sang trọng, kiêu kỳ.

Khi sự nghiệp đang có chút khởi sắc thì giữa năm nay, Cảnh Điềm vừa vướng phải scandal lớn nhất trong sự nghiệp nghệ thuật. Cô bị Cục giám sát thị trường thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc chỉ đích danh quảng cáo sản phẩm kém chất lượng. Nữ diễn viên bị yêu cầu nộp phạt hơn 7,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 25 tỷ đồng) vì tội danh trên.

Sau thời gian khốn đốn vì lệnh cấm nhận quảng cáo, hiện tại, Cảnh Điềm đang trong quá trình phục hồi danh tiếng. Theo đó, Cảnh Điềm có 2 dự án cổ trang chờ lên sóng là Chước Chước Phong Lưu hợp tác cùng Phùng Thiệu Phong và Lạc Du Nguyên đóng cùng Hứa Khải nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Với bộ phim này, người hâm mộ hi vọng sẽ là bệ phóng giúp Cảnh Điềm tìm lại danh tiếng và địa vị của mình trong giới giải trí hoa ngữ.