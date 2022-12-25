Tạo hình dân quốc của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy gây chú ý trong 'Chiếc Thuyền Đơn Độc"

Sao quốc tế 25/12/2022 20:48

Mới đây, tạo hình trong bộ phim "Chiếc thuyền đơn độc" do Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh đảm nhận vai chính đã được hé lộ trong thời gian gần đây.

Mới đây, dự án phim truyền hình khác có tựa đề "Chiếc Thuyền Đơn Độc" cũng vừa chính thức được khai máy, đồng thời xác nhận dàn diễn viên chính tham gia gồm có Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh.

Mới đây, những tạo hình dân quốc đầu tiên của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh đã được tiết lộ. Ngay sau đó, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước vẻ điển trai của Tăng Thuấn Hy và vẻ kiêu sa của Trần Đô Linh. 

Tạo hình dân quốc của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy gây chú ý trong 'Chiếc Thuyền Đơn Độc' - Ảnh 1Tạo hình dân quốc của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy gây chú ý trong 'Chiếc Thuyền Đơn Độc' - Ảnh 2Tạo hình dân quốc của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy gây chú ý trong 'Chiếc Thuyền Đơn Độc' - Ảnh 3Tạo hình dân quốc của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy gây chú ý trong 'Chiếc Thuyền Đơn Độc' - Ảnh 4

Trần Đô Linh trở lại màn ảnh cùng Đậu Kiêu trong Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, song danh tiếng của cô nàng vẫn "giậm chân tại chỗ". Dù có sự chăm chỉ thấy rõ nhưng Trần Đô Linh lại không được khán giả đánh giá cao. Không ít ý kiến cho rằng việc nhận quá nhiều phim trong 1 năm như vậy mới là vấn đề khiến Trần Đô Linh khó lòng vươn lên. Chưa "thoát vai" này đã sang vai khác, diễn xuất của cô nàng chịu ảnh hưởng nặng nề, không có sự đặc sắc và thậm chí còn ảnh hưởng đến nhan sắc, thần thái.

Trong khi đó, Tăng Thuấn Hi lại có phần kém tiếng hơn vì dù đóng nhiều vai chính nhưng vẫn chưa có tác phẩm bạo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kỳ vọng vào cả hai vì vô cùng ấn tượng với tạo hình cùng nhan sắc "cực phẩm" của cả hai.

Tạo hình dân quốc của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy gây chú ý trong 'Chiếc Thuyền Đơn Độc' - Ảnh 5

 

Hiện tại mọi thông tin về Thuyền Đơn Độc vẫn đang được giữ kín, chỉ biết phim nói về đề tài điệp chiến và do IQIYI đầu tư sản xuất. Trong khi đó, Tăng Thuấn Hi mới đây cũng vừa đóng máy bộ phim Điền Canh Kỷ đóng chính với Điền Hi Vi, trong khi Trần Đô Linh gần đây cũng vừa quay xong cho dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn

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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin dự án phim chuyển thể "Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn đang tiếp xúc với các nữ chính là Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh.

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