Trong khi đó, Tăng Thuấn Hi lại có phần kém tiếng hơn vì dù đóng nhiều vai chính nhưng vẫn chưa có tác phẩm bạo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kỳ vọng vào cả hai vì vô cùng ấn tượng với tạo hình cùng nhan sắc "cực phẩm" của cả hai.

Hiện tại mọi thông tin về Thuyền Đơn Độc vẫn đang được giữ kín, chỉ biết phim nói về đề tài điệp chiến và do IQIYI đầu tư sản xuất. Trong khi đó, Tăng Thuấn Hi mới đây cũng vừa đóng máy bộ phim Điền Canh Kỷ đóng chính với Điền Hi Vi, trong khi Trần Đô Linh gần đây cũng vừa quay xong cho dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.