Trần Đô Linh nhận được nhiều lời khen ngợi với tạo hình vai diễn Phùng Hành trong dự án cổ trang kiếm hiệp Đông Tà Tây Độc.

Trang Sina đưa tin, bộ phim Đông Tà Tây Độc do công ty Truyền thông Diệu Khách sản xuất đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ công chúng kể từ khi bấm máy. Trong đó, tạo hình của các diễn viên cũng là điều mà nhiều người chú ý.

Tạo hình của Trần Đô Linh trong Đông Tà Tây Độc - Ảnh: Internet

Mới đây, ê-kíp của Đông Tà Tây Độc đã tung ra loạt ảnh chụp lại tạo hình của Trần Đô Linh trong vai Phùng Hành - vợ Hoàng Dược Sư. Bộ hình này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tác trên các diễn đàn mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng đã dành những lời khen "có cánh" cho Trần Đô Linh. Cô được nhận xét là xinh đẹp một cách dịu dàng, vô cùng phù hợp với tạo hình giản dị và thiện cảm của Phùng Hành. Trước đây, nữ diễn viên đã là một trong những mỹ nhân sở hữu nét đẹp cổ điển ở C-biz, cô cũng được khen là người đẹp cổ trang.

Vai diễn Phùng Hành của Trần Đô Linh chỉ là một nhân vật phụ trong Đông Tà Tây Độc, vì vậy mà thời lượng lên sóng cũng rất ít. Tuy vậy, khán giả vẫn vô cùng mong đợi vào màn thể hiện này của nữ diễn viên.

Trang Sina nhận xét, Trần Đô Linh là một diễn viên không chiêu trò, cũng không ồn ào mà chỉ tập trung vào việc diễn xuất. Tuy con đường sự nghiệp không thị phi khiến cho nữ diễn viên có phần thua thiệt hơn đồng nghiệp, nhưng đây đồng thời là điểm khiến công chúng quý mến và giúp cô giữ được hình ảnh đẹp.

Trước Đông Tà Tây Độc, Trần Đô Linh có nhiều bộ phim đáng chú ý khác như Ngọc Lâu Xuân, Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu - Namiya, Tai Trái, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, Song Sinh, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương,....

Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin dự án phim chuyển thể "Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn đang tiếp xúc với các nữ chính là Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh.

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