Tạo hình 'vừa giản dị, vừa trang nhã' của Trần Đô Linh trong Đông Tà Tây Độc gây ấn tượng mạnh

Sao quốc tế 25/10/2022 16:32

Trần Đô Linh nhận được nhiều lời khen ngợi với tạo hình vai diễn Phùng Hành trong dự án cổ trang kiếm hiệp Đông Tà Tây Độc.

Trang Sina đưa tin, bộ phim Đông Tà Tây Độc do công ty Truyền thông Diệu Khách sản xuất đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ công chúng kể từ khi bấm máy. Trong đó, tạo hình của các diễn viên cũng là điều mà nhiều người chú ý.

tran do linh 1
Tạo hình của Trần Đô Linh trong Đông Tà Tây Độc - Ảnh: Internet

Mới đây, ê-kíp của Đông Tà Tây Độc đã tung ra loạt ảnh chụp lại tạo hình của Trần Đô Linh trong vai Phùng Hành - vợ Hoàng Dược Sư. Bộ hình này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tác trên các diễn đàn mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng đã dành những lời khen "có cánh" cho Trần Đô Linh. Cô được nhận xét là xinh đẹp một cách dịu dàng, vô cùng phù hợp với tạo hình giản dị và thiện cảm của Phùng Hành. Trước đây, nữ diễn viên đã là một trong những mỹ nhân sở hữu nét đẹp cổ điển ở C-biz, cô cũng được khen là người đẹp cổ trang.

tran do linh 2

Vai diễn Phùng Hành của Trần Đô Linh chỉ là một nhân vật phụ trong Đông Tà Tây Độc, vì vậy mà thời lượng lên sóng cũng rất ít. Tuy vậy, khán giả vẫn vô cùng mong đợi vào màn thể hiện này của nữ diễn viên.

Trang Sina nhận xét, Trần Đô Linh là một diễn viên không chiêu trò, cũng không ồn ào mà chỉ tập trung vào việc diễn xuất. Tuy con đường sự nghiệp không thị phi khiến cho nữ diễn viên có phần thua thiệt hơn đồng nghiệp, nhưng đây đồng thời là điểm khiến công chúng quý mến và giúp cô giữ được hình ảnh đẹp.

tran do linh 3

Trước Đông Tà Tây Độc, Trần Đô Linh có nhiều bộ phim đáng chú ý khác như Ngọc Lâu Xuân, Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu - Namiya, Tai Trái, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, Song Sinh, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương,....

Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn

Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin dự án phim chuyển thể "Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn đang tiếp xúc với các nữ chính là Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Đô Linh diễn viên Trần Đô Linh Đông Tà Tây Độc sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn

Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn

Trần Đô Linh khoe visual 'đẹp như tiên nữ' trong poster phim mới, khí chất không kém gì dàn tiểu hoa đán 8x

Trần Đô Linh khoe visual 'đẹp như tiên nữ' trong poster phim mới, khí chất không kém gì dàn tiểu hoa đán 8x

Thành Nghị từng đề nghị Dương Tử vào vai nữ chính 'Liên Hoa Lâu' mà không phải là Trần Đô Linh?

Thành Nghị từng đề nghị Dương Tử vào vai nữ chính 'Liên Hoa Lâu' mà không phải là Trần Đô Linh?

Trần Đô Linh khoe vẻ đẹp thanh thuần, khí chất ngút ngàn trong loạt ảnh đóng máy 'Liên Hoa Lâu'

Trần Đô Linh khoe vẻ đẹp thanh thuần, khí chất ngút ngàn trong loạt ảnh đóng máy 'Liên Hoa Lâu'

Tru Tiên phiên bản mới sắp được ra mắt, netizen nghi ngại: Liệu Trần Đô Linh, Dương Siêu Việt có đủ sức làm lu mờ Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh?

Tru Tiên phiên bản mới sắp được ra mắt, netizen nghi ngại: Liệu Trần Đô Linh, Dương Siêu Việt có đủ sức làm lu mờ Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh?

Tạo hình của Trần Đô Linh trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương gây sốt vì 'xinh đẹp vượt xa kỳ vọng'

Tạo hình của Trần Đô Linh trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương gây sốt vì 'xinh đẹp vượt xa kỳ vọng'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI