Trần Đô Linh khoe visual 'đẹp như tiên nữ' trong poster phim mới, khí chất không kém gì dàn tiểu hoa đán 8x

Sao quốc tế 19/10/2022 22:23

Hình ảnh Trần Đô Linh trong poster phim mới được khán giả khen ngợi không ngớt.

Vào ngày 18/10 vừa qua, cũng là ngày sinh nhật Trần Đô Linh, nhân dịp này, studio cùng đoàn làm phim các dự án mà cô tham gia cũng đã phát hành bộ ảnh, cũng như poster đặc biệt để chúc mừng sinh nhật Trần Đô Linh. Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến hai bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng NươngTrường Nguyệt Tẫn Minh.

Trần Đô Linh khoe visual 'đẹp như tiên nữ' trong poster phim mới, khí chất không kém gì dàn tiểu hoa đán 8x - Ảnh 1

Nếu trong poster drama mới Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Trần Đô Linh diện trang phục màu xanh tươi mát được thiết kế tỉ mỉ, kết hợp cùng lối trang điểm độc lạ, khoe trọn vóc dáng mảnh mai, nét đẹp thanh thuần cùng khí chất dịu dàng ngút ngàn chuẩn nét mỹ nhân cổ trang. Nếu theo dõi màn ảnh hoa ngữ trong thời gian những năm gần đây, có thế thấy trang phục cổ trang màu xanh lá hiếm được sử dụng trên màn ảnh. Mà thay vào đó là ưa chuộng trang phục màu nhẹ nhàng như trắng hồng, xanh pastel. Thế nhưng, Trần Đô Linh vẫn chứng minh nhan sắc khó rời mắt trong diện mạo này.

Trần Đô Linh khoe visual 'đẹp như tiên nữ' trong poster phim mới, khí chất không kém gì dàn tiểu hoa đán 8x - Ảnh 2

Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh xuất hiện trong tạo hình có phần sang chảnh hơn, thu hút trọn mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc sắc sảo, quý phái. Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, đường nét gương mặt khả ái, Trần Đô Linh được kỳ vọng sẽ trở thành cái tên nổi tiếng và vươn xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất tương lai. 

Trần Đô Linh khoe visual 'đẹp như tiên nữ' trong poster phim mới, khí chất không kém gì dàn tiểu hoa đán 8x - Ảnh 3

Nổi tiếng với Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, vẻ đẹp trong trẻo của Trần Đô Linh ngay lập tức được nhiều netizen chú ý. Khi mới vào nghề, nữ diễn viên cũng từng gây ấn tượng với vai nữ sinh Lý Nhị trong Tai Trái. Vẻ đẹp tinh khôi, ngây thơ, mỏng manh của Trần Đô Linh khiến cô nàng nổi bật và khác biệt hoàn toàn với những gương mặt sắc sảo khác của Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Cổ Lực Na Trát...

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