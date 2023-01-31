NÓNG: 'Nam thần tiên hiệp' Hồ Ca thông báo có con, vợ là người ngoài showbiz

Sao quốc tế 31/01/2023 14:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ "dậy sóng" trước thông tin nam diễn viên Hồ Ca đã kết hôn và có con.

Vào ngày 31/1, nam diễn viên Hồ Ca bất ngờ đăng tải tâm thư trên trang cá nhân Weibo. Anh cho biết mình đã kết hôn, vợ là người ngoài ngành và con mới ra đời trong năm nay. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và dành lời chúc mừng cho nam diễn viên.

Cụ thể, Hồ Ca chia sẻ: "Tôi đã làm bố, cả hai mẹ con đều bình an nên tôi báo tin mừng này với mọi người! Tôi vào nghề đến nay đã 20 năm, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng tôi suốt hành trình vừa qua. Bây giờ đây, tôi và các bạn sẽ cùng nhau bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ và thấu hiểu tôi. Một năm vừa qua thật chẳng dễ dàng gì, vợ của tôi không phải là người trong ngành giải trí, vì muốn em bé thuận lợi ra đời nên tôi đã giữ bí mật và chưa thông báo tin vui, mong là các bạn có thể hiểu cho tôi. Năm mới gửi tặng các bạn một niềm vui bất ngờ, chúc mọi người năm mới an khang, vạn sự như ý!".

NÓNG: 'Nam thần tiên hiệp' Hồ Ca thông báo có con, vợ là người ngoài showbiz - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Hồ Ca là một trong những gương mặt nam nghệ sĩ có danh tiếng và mức thu nhập đứng đầu làng giải trí Hoa ngữ. NetEase đưa tin ở tuổi 38, anh tự nhận đã chạm tới đỉnh cao sự nghiệp và trong tương lai tập trung cho các hoạt động thiện nguyện.

Thay vì chỉ tập trung diễn xuất, Hồ Ca hy vọng có thể cống hiến giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp cho các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, anh im hơi lặng tiếng trước truyền thông và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

NÓNG: 'Nam thần tiên hiệp' Hồ Ca thông báo có con, vợ là người ngoài showbiz - Ảnh 2

Hồ Ca sinh năm 1982, là nam nghệ sĩ hạng A của Trung Quốc. Anh được khán giả Việt Nam biết đến qua các tác phẩm như Tiên kiếm kỳ hiệp, Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân, Thần thoại, Anh hùng xạ điêu (2008), Lang Nha Bảng, Kẻ ngụy trang... Danh tiếng nam diễn viên không chỉ gói gọn trong lĩnh vực phim truyền hình mà còn lan sang cả điện ảnh, sân khấu và âm nhạc.

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