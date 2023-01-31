Sohu cho biết thêm hồi tháng 11/2022, Xuân Hạ đã có những bài viết ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh đòi dỡ bỏ các chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, hành động của Xuân Hạ bị cho là kích động dư luận. Sau đó, nữ diễn viên phải xóa những bài đăng của mình.

Mới đây, trang Sohu đưa tin, phim điện ảnh do Hong Kong sản xuất Khi gió lại nổi ra mắt trailer và thông báo ngày ra mắt vào 4/2. Tuy nhiên, tên của khách mời đặc biệt, nữ diễn viên trẻ Xuân Hạ đã bị xóa khỏi phim cũng như bài quảng bá. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Xuân Hạ đang bị "phong sát ngầm" sau những phát ngôn gây tranh cãi.

Hiện tại Trung Quốc đã mở cửa sau dịch bệnh, nhưng phát ngôn của Xuân Hạ vẫn khiến cô chịu ảnh hưởng danh tiếng. Đoàn phim Khi gió lại nổi quyết định xóa tên của nữ diễn viên trong danh sách nghệ sĩ tham gia. Ngoài ra, có thông tin vai diễn của ảnh hậu Kim Tượng cũng cũng bị cắt sạch. Do đó, tin tức này ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp của Xuân Hạ. Nữ diễn viên vốn bị đánh giá là có nét đẹp riêng biệt, khó phát triển trong mảng truyền hình, ít nhận được các dự án lớn dù tài năng được đánh giá cao. Hiện tại, cô lại bị các nhà sản xuất "quay lưng".

Bên cạnh đó, Xuân Hạ còn tới 6 dự án vẫn đang trong giai đoạn kiểm duyệt, khó có thể ra mắt sớm là Tôi có người yêu ở quê, Love Song, Ba chữ, Chạy trốn tuổi thanh xuân, Cách xa ta một chút, Tình Nhã tập 2: Lang Dạ khúc. Trước đó, phim truyền hình Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ của cô và tài tử Lý Hiện lên sóng được 6 tập cũng bị xóa khỏi nền tảng.

Xuân Hạ sinh năm 1992, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2013. Năm 2014, nữ diễn viên được đạo diễn Ông Tử Quang chọn vào vai nữ chính cho bộ phim tâm lý hình sự Đạp huyết tầm mai. Bộ phim dựa trên vụ án giết người có thật (nạn nhân là một gái gọi 16 tuổi) xảy ra ở Hong Kong năm 2008. Cô đã vượt qua gần 200 ứng cử viên để nhận được cơ hội này. Nhờ màn thể hiện ấn tượng, cô đã lấy được giải Kim Tượng cho Nữ diễn viên xuất sắc, trở thành diễn viên 9X đầu tiên giành giải Ảnh hậu Kim Tượng năm 2016.

Ở tuổi 24, độ tuổi mà các gương mặt trẻ sẽ giành giải Diễn viên triển vọng hay Ngôi sao mới xuất sắc, thì Xuân Hạ, bằng vai diễn điện ảnh đầu tay, đã làm được điều mà nhiều người phải chật vật cả đời mới có thể thành công.

Đến năm 2019 Xuân Hạ đã được chọn vào Danh sách 30 Under 30 của Forbes Trung Quốc. Năm 2020 cô xếp thứ 74 trong 100 người nổi tiếng Trung Quốc, theo Forbes Trung Quốc.