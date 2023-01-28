Đàm Tùng Vận tiếp tục gặt thành tích đáng nể nhờ thành công rực rỡ của 'Hướng Gió Mà Đi'

Theo thống kê rating CVB thì từ tập 11 - 24, tỷ suất người xem trung bình của Hướng Gió Mà Đi là 1.825 (đài CCTV8). Các chỉ số về truyền thông của diễn viên cũng ở mức tốt, cả Vương Khải lẫn Đàm Tùng Vận đều lọt Top 5 chỉ số truyền thông.

Hướng gió mà đi là bộ phim rất được chú ý của Đàm Tùng Vận trong năm 2023. Không còn bó buộc bản thân với ngôn tình thanh xuân, Đàm Tùng Vận đang vô cùng tự tin để góp mặt trong các dự án sâu sắc hơn. Điển hình là gần đây, cô nàng đã ghi hình cho một dự án phim ngắn ý nghĩa, trong đó nhan sắc mộc mạc, "trẻ ngược" của nữ tiểu hoa sinh năm 1990 gây sốt.

Mới đây, nhờ vai diễn phi công Trình Tiêu trong bộ phim "Hướng Gió Mà Đi" nhận được nhiều sự thảo luận cao từ phía khán giả, Đàm Tùng Vận đã giành được giải thưởng "Nữ diễn viên chính đột phá của năm" tại Lễ Trao Giải CMG.

Trước đó, Đàm Tùng Vận liên tiếp có các phim gây tiếng vang như Điều tuyệt nhất của chúng ta (2016), Mùa hè của hồ ly (2017), Cẩm y chi hạ (2020), Lấy danh nghĩa người nhà (2020), Cẩm tâm tựa ngọc (2021). Những dự án này đều có rating cao, lượng người xem thuộc top đầu trong năm.

Thành tích mà Hướng Gió Mà Đi đạt được gây bất ngờ cho khá nhiều người. Bởi trước đó, dự án không được đánh giá cao vì khai thác đề tài lập nghiệp trong ngành hàng không kén khán giả. Thêm nữa, ekip sản xuất Hướng Gió Mà Đi cũng không tuyên truyền rầm rộ, không bỏ tiền để đẩy PR trên Weibo như các dự án khác hay làm. Nhiều khán giả cho rằng Hướng Gió Mà Đi nhận được sự ủng hộ xuất phát từ chuyện nội dung phim hấp dẫn, bối cảnh phim tuy chủ yếu ở sân bay nhưng lại làm bật được câu chuyện về lý tưởng sống của giới trẻ. Thêm nữa, phản ứng hóa học của cặp đôi Vương Khải - Đàm Tùng Vận cũng khiến người xem thích thú. 2 diễn viên này nhận lời khen rằng chỉ cần nhìn nhau mỉm cười vẫn phát ra "tia lửa điện", làm khán giả tin rằng họ thực sự yêu nhau.

Đàm Tùng Vận đã vượt lên trên những định kiến của công chúng để tạo nên sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cô từng bị chê ngoại hình nhỏ con và nhan sắc không nổi so với các đồng nghiệp cùng lứa. Gương mặt trẻ hơn tuổi cũng là điểm hạn chế khiến Đàm Tùng Vận khó nhận vai diễn đa dạng. Tuy nhiên, với mỗi cơ hội nắm giữ được, cô đều phát huy tốt sức hấp dẫn riêng của mình.