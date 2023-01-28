'Quách Tĩnh' Lý Á Bằng khó xử vì trạc tuổi bố vợ, cách xưng hô như thế nào mà gây chú ý?

Cụ thể, nam diễn chia sẻ, năm nay gia đình 3 thế hệ từ ngoại đến nội đoàn tụ đón Tết ở nhà anh tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong video đăng tải trên trang cá nhân, cách xưng hô giữa Lý Á Bằng với bố vợ gây chú ý.

Mới đây, trang QQ đưa tin, Lý Á Bằng chia sẻ có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đáng nhớ bên mẹ ruột, bố mẹ vợ và con gái riêng Lý Yên. Anh cũng có năm đầu tiên ăn Tết cùng cha mẹ Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ sau khi cưới cô làm vợ.

Tài tử Tiếu ngạo giang hồ gọi bố của Hải Hà Kim Hỷ là "chú", thay vì "bố vợ" theo đúng lễ nghĩa. Nam nghệ sĩ chia sẻ từng rất khó xử với chuyện xưng hô với bố vợ. Cả hai trạc tuổi nhau. Vì vậy, gia đình cho phép Lý Á Bằng xưng hô với bố vợ là "chú", để tránh sự ngượng ngùng khi gọi cha xưng con.

Lý Á Bằng và người đẹp Hải Hà Kim Hỷ đối mặt không ít thị phi khi công khai mối quan hệ vào cuối năm 2019. Cặp đôi chênh nhau 19 tuổi và được gọi là cặp tình nhân chú - cháu của làng giải trí Hoa ngữ. Hải Hà Kim Hỷ cũng là người đẹp thứ hai Lý Á Bằng công khai chuyện tình cảm sau khi ly hôn "thiên hậu" Vương Phi vào năm 2013.

Sau khi ly hôn Vương Phi, Lý Á Bằng giành quyền nuôi con gái. Anh tập trung chăm sóc, nuôi dạy con gái và điều hành công việc kinh doanh. Anh cũng từ bỏ việc đóng phim từ nhiều năm nay để trở thành một doanh nhân, một nhà hoạt động thiện nguyện.

Lý Á Bằng, sinh năm 1971, được biết đến nhiều nhất với vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xa điệu (năm 2003) và Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ. Vai diễn Lệnh Hồ Xung do Lý Á Bằng đảm nhận được xem là kinh điển nhất trong tất cả phiên bản.

Sự xuất hiện và tình yêu của Hải Hà Kim Hỷ khiến Lý Á Bằng như trẻ lại và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Làm bố lần thứ hai ở tuổi 51, Lý Á Bằng nhận được lời chúc phúc của các đồng nghiệp. Hải Hà Kim Hỷ từng là diễn viên kiêm người mẫu. Người đẹp là bạn học của tài tử Ngụy Đại Huân, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Trung Quốc và giành giải Hoa hậu ảnh. Sau khi kết hôn với Lý Á Bằng, Hải Hà Kim Hỷ ở nhà chăm con, hỗ trợ công việc của chồng.