Hải Hà Kim Hỷ thất nghiệp, ông xã Lý Á Bằng gánh vác toàn bộ kinh tế

Theo nàng hậu, Lý Á Bằng có rất nhiều quần áo nhưng nhiều cái vẫn còn nguyên mác vì anh vẫn chưa mặc đến. Thậm chí có những trang phục được anh sắm từ thời còn hoạt động showbiz. Con gái của nam diễn viên là Lý Yên rất hay lấy đồ của bố để mặc, ngay cả bản thân Hải Hà Kim Hỷ cũng thường diện trang phục của chồng mình.

Mới đây, Hải Hà Kim Hỷ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một đoạn video khoe tủ đồ cá nhân của ông xã cô - tài tử Lý Á Bằng .

Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những khoảnh khắc thường ngày của cô và gia đình. Theo truyền thông Trung Hoa, người đẹp hiện tại chỉ lo nội trợ và không đi làm.

Vào đầu tháng 11/2022, Lý Á Bằng đã đăng tải hình ảnh anh cùng với bà xã và cô con gái nhỏ cùng nhau đi chơi. Trong ảnh, Hải Hà Kim Hỷ và chồng cùng diện đồ đôi đi xe đạp và đây đồng thời là lần đầu nam diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu công khai ảnh cận mặt con gái mình.

Dù Lý Á Bằng đã cẩn thận che đi mặt của cô con gái nhỏ bằng một hình vẽ, nhưng nhiều người vẫn tinh ý nhận thấy cô bé có dung nhan khá giống với chị gái cùng cha khác mẹ của mình - Lý Yên. Vì cả hai đều thừa hưởng nhiều đường nét từ cha mình nên việc khuôn mặt tương đồng nhau là điều dễ hiểu.

Vợ chồng Lý Á Bằng kể từ khi kết hôn đến nay chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn rạn nứt nào, họ thường xuyên cùng nhau đi mua sắm và dạo phố. Cũng kể từ lúc lấy vợ, tài tử họ Lý cởi mở hơn và còn thường xuyên chia sẻ về con trên mạng xã hội với tâm trạng vui vẻ.

Được biết, Hải Hà Kim Hỷ rất được lòng mẹ chồng và cả con gái riêng của Lý Á Bằng là Lý Yên. Cặp đôi "mẹ kế - con chồng" thường bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm và dạo phố.