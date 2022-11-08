Lý Á Bằng lần đầu công khai mặt của con gái nhỏ, dân tình nhận xét giống Lý Yên

Ngoại hình của con gái út nhà Lý Á Bằng được nhiều người nhận xét là khá giống với Lý Yên - người chị gái cùng cha khác mẹ của cô bé.

Mới đây, thông qua trang cá nhân của mình, tài tử Lý Á Bằng đã đăng tải hình ảnh anh cùng với bà xã và cô con gái nhỏ cùng nhau đi chơi. Trong ảnh, Hải Hà Kim Hỷ và chồng cùng diện đồ đôi đi xe đạp và đây đồng thời là lần đầu nam diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu công khai ảnh cận mặt con gái mình. Lý Á Bằng cùng vợ và con gái đạp xe tập thể dục - Ảnh: Internet Dù Lý Á Bằng đã cẩn thận che đi mặt của cô con gái nhỏ bằng một hình vẽ, nhưng nhiều người vẫn tinh ý nhận thấy cô bé có dung nhan khá giống với chị gái cùng cha khác mẹ của mình - Lý Yên. Vì cả hai đều thừa hưởng nhiều đường nét từ cha mình nên việc khuôn mặt tương đồng nhau là điều dễ hiểu.

Con gái út Lý Á Bằng được nhận xét khá giống với chị gái cùng cha khác mẹ - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, vợ chồng Lý Á Bằng đã rời khỏi căn biệt thự rộng 700m2 tại trung tâm Bắc Kinh và chuyển về vùng ngoại ô sinh sống. Động thái này của nam diễn viên được cho là để anh bán đi căn bất động sản đắt tiền này nhầm lấy tiền trả nợ.

Trước đây, Lý Á Bằng đã bị xử thua trong vụ kiện kinh tế và anh buộc phải thanh toán khối nợ hơn 40 triệu NDT cho phía chủ nợ. Dù lên tiếng khẳng định đây không phải là tiền mà bản thân vay mượn nhưng nam tài tử khẳng định vẫn sẽ thanh toán theo quy định của pháp luật. Cư dân mạng đánh giá Lý Á Bằng làm như vậy là khá bản lĩnh và mong anh sớm trả nợ hết. Ngoài việc gánh trên lưng món nợ khổng lồ, Lý Yên còn phải chu cấp cho con gái Lý Yên đang du học nước ngoài và chăm sóc cho gia đình mới với Hải Hà Kim Hỷ. Vì nàng hậu đã ngưng hoạt động showbiz để toàn tâm chăm sóc gia đình nên mọi chi tiêu trong nhà đều do tài tử họ Lý lo toan. Sau nhiều lần thất bại, Lý Á Bằng hiện không còn hứng thú với việc đầu tư hay kinh doanh nữa. Nam diễn viên đang tập trung vào việc sản xuất video truyền bá ẩm thực, văn hóa Trung Hoa thông qua nền tảng mạng xã hội.

Lý Á Bằng bán biệt thự để có tiền trả nợ, cả gia đình chuyển ra ngoại ô sinh sống? Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Lý Á Bằng buộc phải bán căn biệt thự ở trung tâm Bắc Kinh để có tiền trang trải khoản nợ khổng lồ.

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