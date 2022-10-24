Lý Á Bằng tiết lộ lý do giải nghệ sớm, liên quan mật thiết đến bộ phim khiến anh thành danh

Sao quốc tế 24/10/2022 11:36

Tài tử Lý Á Bằng không cảm thấy thật sự hạnh phúc khi đóng phim, anh cũng không muốn cả đời phải sống bằng nghiệp diễn.

Trang Sina đưa tin, mới đây Lý Á Bằng đã đăng tải lên trang cá nhân mình một đoạn video chia sẻ về lý do anh quyết định rời khỏi làng giải trí. Theo đó, nam diễn viên tiết lộ nguyên nhân chủ yếu là vì anh không muốn cả cuộc đời phải đi đóng phim.

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Lý Á Bằng chia sẻ về quyết định giải nghệ sớm - Ảnh: Internet

Lý Á Bằng cho biết, ý định giải nghệ sớm của anh đã bắt đầu kể nhen nhóm kể từ khi anh nổi tiếng nhờ vai diễn Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Dù một bước thành danh, Lý Á Bằng không thật sự hạnh phúc và cũng không có cảm giác hứng khởi khi đạt được một thành tựu lớn. Điều này khiến cho tài tử họ Lý cảm thấy khá mông lung và tự vấn rằng liệu nghệ thuật có phải mục tiêu của đời mình hay không.

Vào một ngày trong năm 2013, Lý Á Bằng gọi điện cho quản lý sau một đêm dài thức trắng và nói về quyết định dừng đóng phim của mình. Nam tài tử muốn tìm được hướng đi mới cho sự nghiệp của mình.

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Dù thànhcông với Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lý Á Bằng lại không cảm thấy hạnh phúc - Ảnh: Internet 

"Tôi không hạnh phúc khi được khán giả săn đón, tung hô. Người quản lý hỏi tôi điên à, sao lại không muốn đóng phim nữa. Thật lòng, tôi mỗi năm chỉ đóng một bộ phim, kiên trì suốt 10 năm là đã quá đủ. Tôi không muốn tự lừa dối chính mình. Tôi không muốn cả đời cứ đóng phim." - Lý Á Bằng bộc bạch.

Nói về việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Lý Á Bằng khẳng định anh bị nhiều người cười chê vì gặp nhiều thất bại. Dẫu vậy, nam tài tử vẫn không hối hận khi từ bỏ nghiệp diễn và chuyển hướng sang kinh doanh.

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Theo Sohu, chia sẻ của Lý Á Bằng không vừa lòng khán giả. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi anh giải nghệ quá sớm, đồng thời cho rằng việc nam diễn viên chuyển hướng từ diễn xuất sang kinh doanh là sai lầm, thực tế chứng minh là anh đang vỡ nợ.

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