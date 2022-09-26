Lý Á Bằng hạnh phúc rạng ngời, trẻ ra trông thấy từ khi kết hôn với bà xã hoa hậu

Sao quốc tế 26/09/2022 18:55

Lý Á Bằng đang có những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh người vợ kém 19 tuổi - Hải Hà Kim Hỷ.

Sohu đưa tin, vào ngày 25/9 vừa qua, truyền thông đã bắt gặp vợ chồng Lý Á Bằng cùng nhau bước ra khỏi một tòa nhà. Theo những bức ảnh chụp được, tài tử họ Lý đi trước, khuôn mặt khá tươi vui. Hải Hà Kim Hỷ đi sau và cười đùa cùng một cô gái rất rôm rả. Sau khi đi tới sảnh, cặp đôi chào tạm biệt bạn của mình rồi ra về.

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Vợ chồng Lý Á Bằng cùng nhau bước ra khỏi một tòa nhà vào ngày 25/9 vừa qua - Ảnh: Internet

Dù mới chỉ sinh con hơn hai tháng, Hải Hà Kim Hỷ đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình. Lý Á Bằng ở tuổi 51 được nhận xét là đã lộ rõ dấu vết thời gian trên gương mặt, thân hình. Tuy nhiên, Sohu nhận xét nam diễn viên trẻ ra trông thấy kể từ khi kết hôn và thường xuyên cười rất tươi.

Trước khi kết hôn với Hải Hà Kim Hỷ, Lý Á Bằng từng có một đời vợ là nữ diva Vương Phi. Ở cuộc hôn nhân thứ 2, tuy chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng cặp đôi vẫn được nhận xét là khá "tâm đầu ý hợp".

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Vợ chồng Lý Á Bằng kể từ khi kết hôn đến nay chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn rạn nứt nào - Ảnh: Internet

Vợ chồng Lý Á Bằng kể từ khi kết hôn đến nay chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn rạn nứt nào, họ thường xuyên cùng nhau đi mua sắm và dạo phố. Cũng kể từ lúc lấy vợ, tài tử họ Lý cởi mở hơn và còn thường xuyên chia sẻ về con trên mạng xã hội với tâm trạng vui vẻ.

Được biết, Hải Hà Kim Hỷ rất được lòng mẹ chồng và cả con gái riêng của Lý Á Bằng là Lý Yên. Cặp đôi "mẹ kế - con chồng" thường bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm và dạo phố.

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Hải Hà Kim Hỷ rất được lòng nhà chồng - Ảnh: Internet

Sinh năm 1990, Hải Hà Kim Hỷ đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cô là một người mẫu, diễn viên khá có tiếng. Năm 2011, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Trung Quốc và giành giải "Người đẹp ăn ảnh".

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