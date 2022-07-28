Hậu vỡ nợ, Lý Á Bằng tái xuất làng giải trí với vai trò hoàn toàn mới

Sao quốc tế 28/07/2022 11:57

Nam diễn viên Lý Á Bằng dự định sẽ trở lại làng giải trí vào năm 2023 sau gần 1 thập kỷ ngừng đóng phim để tập trung vào kinh doanh.

Trang Sina đưa tin, Lý Á Bằng cho biết, anh dự định sẽ quay lại làng giải trí. Nam diễn viên chia sẻ, anh sẽ tái xuất dưới vai trò đạo diễn sau thời gian dài chỉ tập trung vào việc kinh doanh.

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Lý Á Bằng sẽ tái xuất dưới vai trò đạo diễn vào năm 2023 - Ảnh: Internet

"Tôi đã không đóng phim gần 10 năm qua. Tôi nghĩ cuộc sống là vô thường, khó đoán. Biết đâu tôi sẽ hoàn thành kịch bản phim trong 10 ngày, cũng biết đâu tôi trở lại showbiz vào năm sau với một vị trí mới là đạo diễn. Tôi sẽ dùng ống kính kể câu chuyện năm 20 tuổi của mình." - Lý Á Bằng tâm sự.

Kể từ năm 2013, Lý Á Bằng đã ngừng nhận thêm kịch bản mới. Nam tài tử rẽ hướng sang đầu tư kinh doanh nhưng liên tục gặp thất bại, cũng vì vậy mà mang trên mình món nợ khổng lồ, vướng vào nhiều vụ kiện tụng liên tiếp.

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10 năm qua, nam tài tử rẽ hướng sang đầu tư kinh doanh nhưng liên tục gặp thất bại - Ảnh: Internet

Theo 163, trong giai đoạn từ 2012 - 2015, Lý Á Bằng đã đầu tư tới 163,5 triệu NDT (khoảng 25 triệu USD) để mua khu đất rộng 27,256 ha để xây dựng một khu du lịch, nghỉ dưỡng mang tên "thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang". Tuy nhiên, vào tháng 3/2021, nam tài tử và anh trai đã bị tòa phán thua kiện và phải bồi thường hơn 6,1 triệu USD cho đối tác đầu tư của nam nghệ sĩ trong dự án xây dựng thị trấn nghệ thuật này.

Được biết, việc làm ăn kinh doanh không phải là thế mạnh của Lý Á Bằng, tại Trung Quốc anh bị đánh giá là ngôi sao chuyên đầu tư thất bại và "nợ như chúa chổm". Theo Sohu, trong suốt 7 năm qua, Lý Á Bằng không có thu nhập, anh sống dựa vào tiền tiết kiệm và phải đi vay mượn do những hoạt động kinh doanh không sinh ra lãi.

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Tuy công việc làm ăn không thuận lợi, song Lý Á Bằng lại có đời tư êm ấm với Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ - Ảnh: Internet

Trong suốt hơn một năm qua, Lý Á Bằng chuyển hướng sang làm vlogger để kiếm thu nhập và tăng độ phủ sóng hình ảnh của mình bằng việc sản xuất các video về cuộc sống ở vùng nông thôn.

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