Lý Á Bằng thua kiện 6,1 triệu USD vẫn khẳng định bản thân không làm gì sai

Kháng cáo thất bại, tài tử Lý Á Bằng bị tòa án yêu cầu nhanh chóng thanh toán các khoản vay như trong phán quyết.

Trang 163 đưa tin vào ngày 14/7, đơn kháng cáo của Lý Á Bằng đã bị tòa án nhân dân trung cấp Bắc Kinh số 3 bác bỏ. Đồng thời, nam diễn viên cũng bị yêu cầu nhanh chóng thanh toán các khoản vay như trong bản án đầu tiên. Lý Á Bằng bị tòa phán thua kiện và phải bồi thường hơn 6,1 triệu USD cho công ty Bắc Kinh Thái Hòa - Ảnh: Internet Trước đó, vào tháng 3/2021, Lý Á Bằng và anh trai là Lý Á Vỹ đã bị tòa phán thua kiện và phải bồi thường hơn 6,1 triệu USD cho công ty Bắc Kinh Thái Hòa - đối tác đầu tư của nam nghệ sĩ trong dự án xây dựng thị trấn nghệ thuật Lệ Giang Tuyết Sơn.

Dù tòa án đã ra phán quyết cuối cùng, Lý Á Bằng vẫn khẳng định anh chưa bao giờ vay tiền của công ty Bắc Kinh Thái Hòa. Tuy nhiên, nam diễn viên cam kết sẽ thực hiện theo những gì tòa án đã quyết định. Dù tòa án đã ra phán quyết cuối cùng, Lý Á Bằng vẫn khẳng định anh chưa bao giờ vay tiền của công ty Bắc Kinh Thái Hòa - Ảnh: Internet "Cuộc sống vẫn còn dài, sơ tâm không thay đổi, lòng người ngay thẳng, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ." - Lý Á Bằng thừa nhận hiện anh chưa có tiền để trả cho công ty Bắc Kinh Thái Hòa.

Theo 163, trong giai đoạn từ 2012 - 2015, Lý Á Bằng đã đầu tư tới 163,5 triệu NDT (khoảng 25 triệu USD) để mua khu đất rộng 27,256 ha. Nam diễn viên dự định sẽ cho xây dựng một khu du lịch, nghỉ dưỡng mang tên "thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang" bao gồm 130 căn biệt thự. Tại Trung Quốc, Lý Á Bằng bị đánh giá là ngôi sao chuyên đầu tư thất bại - Ảnh: Internet Ở thời điểm hiện tại, thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang vẫn chưa được xây dựng xong và Lý Á Bằng vẫn còn mang trên vai nhiều khoản nợ liên quan đến dự án này. Hồi tháng 2, công ty của Lý Á Bằng bị tòa án quận Cổ Thành bổ sung thêm món nợ mới trị giá 2 triệu NDT (314.000 USD). Được biết, làm ăn kinh doanh không phải là thế mạnh của Lý Á Bằng, tại Trung Quốc anh bị đánh giá là ngôi sao chuyên đầu tư thất bại và "nợ như chúa chổm". Tuy đã hơn 5 lần kinh doanh phá sản nhưng tài tử vẫn bám trụ với lĩnh vực này.

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