'Hot boy chăn bò' Đinh Chân được khen thân thiện vì bán hàng rong giữa nắng nóng

Sao quốc tế 14/07/2022 17:35

Hoạt động quảng bá nông sản tại Tứ Xuyên gần đây của 'hot boy chăn bò' Đinh Chân đã nhận về nhiều phản ứng tích cực từ công chúng, đồng thời cũng tạo ra cơn sốt thu mua quả đào tại đây.

Trang QQ đưa tin, mới đây 'hot boy chăn bò' Đinh Chân đã cùng với MC Vương Băng Băng bán đào tại Giản Dương, Tứ Xuyên. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên MXH xứ Trung, được biết đây là hoạt động quảng bá nông sản của anh chàng người Tây Tạng dưới vai trò đại sứ du lịch.

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Đinh Chân và MC Vương Băng Băng bán đào tại Giản Dương, Tứ Xuyên trong hoạt động quảng bá nông sản địa phương - Ảnh: Internet
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Đinh Chân được khen thân thiện và chịu khó - Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của Đinh chân đã tạo ra một cảnh tượng vô cùng hy hữu đó chính là hàng trăm người cùng xếp hàng để mua đào, quay phim và chụp ảnh tại địa phương này. Thậm chí, các kênh truyền thông cũng phải cử người đến tác nghiệp. Trên các diễn đàn MXh, nhiều khán giả dành lời khen cho Đinh Chân vì anh chàng vẫn vui vẻ làm việc giữa thời tiết nóng nực và nắng gắt.

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Nụ cười khiến Đinh Chân nổi tiếng chỉ sau một đêm - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi nổi tiếng nhờ video ghi lại nụ cười rạng rỡ vào năm 2020, đến nay Đinh Chân vẫn giữ được sức hút của mình. Hiện tại, anh hàng Tây Tạng này đã trở thành đại sứ du lịch cho địa phương mình, tham gia vào ngành giải trí, đồng thời hoàn thành việc học để nâng cao trình độ học vấn của mình (trước đó Đinh Chân còn chưa học hết cấp 1 đã phải nghỉ để phụ giúp gia đình chăn bò).

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Hiện tại, Đinh Chân đang là địa sứ du lịch ở quê hương của mình - Ảnh: Internet

Nhờ độ phủ sóng của cái tên Đinh Chân, quê hương Lý Đường của anh chàng nay đã "lột xác", trở thành một trong những điểm du lịch hút khách tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa. Tuy nhiên, cũng vì độ nổi tiếng của mình mà anh chàng đã nhận về hàng loạt chỉ trích như bất tài, học vấn thấp,...

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Đinh Chân trả lời văn minh khi bị chỉ trích - Ảnh: Internet

Trước loạt đả kích đó, Đinh Chân đã có một động thái khá đáng khen. Cụ thể, anh chàng không những không tức giận mà còn đáp lại vô cùng văn minh: "Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn, tôi vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi".

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Vì những thành tựu đã đạt được sau khi nổi tiếng, hot boy chăn bò Đinh Chân lần nữa khiến dư luận "dậy sóng".

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