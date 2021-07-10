Hot boy Tây Tạng tái xuất trong bộ ảnh hoang dã đẹp siêu thực

Sao quốc tế 10/07/2021 10:07

Mới đây, Hot boy Tây Tạng đã trở lại trên ảnh bìa của một tạp chí nổi tiếng. Bối cảnh bức hình vẫn chính là quê nhà thảo nguyên của anh - nơi đã từng được anh "khoe" một lần với trước công chúng trước đây.

Trát Tây Đinh Chân hay còn được biết đến với danh xưng "Hot boy Tây Tạng" là một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng Trung Quốc và Việt Nam. Chàng trai người dân tộc Khampa - một phân nhóm của dân tộc Tây Tạng - lần đầu tiên được biết đến qua đoạn video ngắn trên mạng xã hội tháng 11/2020. Đoạn clip ghi lại nhan sắc "lạ" nhưng đẹp đến mê hồn chẳng kém bất kỳ minh tinh nổi tiếng nào của anh chàng. Vẻ đẹp hồn nhiên pha chút hoang dã, làn da đỏ, nụ cười cuốn hút cùng dáng đi đầy khí chất đã đốn gục không biết bao nhiêu trái tim fan nữ. 

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Trát Tây Đinh Chân hay còn được biết đến với danh xưng "Hot boy Tây Tạng"  - Ảnh: Internet

Theo trang Sina, Đinh Chân sẽ là gương mặt ảnh bìa cho tạp chí thời trang danh tiếng Harper's Bazaar số tháng 8. Bối cảnh của buổi chụp diễn ra tại Lý Đường, thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên và cũng chính là quê nhà của anh.

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Anh là gương mặt ảnh bìa cho tạp chí Harper's Bazaar số tháng 8 - Ảnh: Sina
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 Bộ ảnh được chụp tại quê nhà của Đinh Chân - Ảnh: Sina

Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc hằng ngày của chàng Hot boy với những công việc quen thuộc như chăm sóc ngựa, cùng bạn bè, người thân di trú bò lên núi... Trong làn tuyết lất phất, vẻ đẹp mộc mạc của Đinh Chân cùng với cảnh sắc thảo nguyên làm cho bức ảnh trở nên "đắt giá". Chia sẻ với truyền thông, Hot boy Tây Tạng cho biết anh cảm thấy rất vui vì có thể mang cuộc sống bình dị và đơn thuần của người dân vùng cao đến gần hơn với thế giới.

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Khoảnh khắc hằng ngày của chàng Hot boy - Ảnh: Sina

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Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Đinh Chân mang quê hương của mình lên các tạp chí nổi tiếng. Khi vừa xuất hiện như một hiện tượng, tạp chí For Him Magazine từng mời Đinh Chân thực hiện một bộ ảnh tương tự tại Lý Đường nhưng với bối cảnh tuyết dày và mang nhiều màu sắc trầm hơn. Bộ ảnh khi ấy cũng được đánh giá là có tính nghệ thuật cao.

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Đinh Chân chia sẻ bộ ảnh thực hiện cho tạp chí For Him Magazine - Ảnh: Sina

Có thể nói, từ ngày nổi tiếng, cuộc sống của chàng trai Trát Tây Đinh Chân dường như bước sang một trang mới. Anh được tham gia nhiều sự kiện và các hoạt động nghệ thuật khác nhau, sánh đôi cùng các ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ. Vừa qua, Đinh Chân đã thành lập công ty quản lý riêng, mang tên "Tứ Xuyên Tiểu Mã Thiếu Niên", có vốn đầu tư 465.000 USD. Đây được xem là động thái chính thức cho việc anh sẽ gia nhập vào giới showbiz xứ Trung với một hướng đi chuyên nghiệp và nghiêm túc.

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Đinh Chân tham gia ghi hình cho 'Nhà hàng Trung Hoa' - Ảnh: Internet

Hiện, Đinh Chân đang ghi hình cho show tạp kỹ "Nhà hàng Trung Hoa" cùng dàn diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, Ninh Tịnh, Diêu An Na, Cung Tuấn, Châu Dã.

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Từ khóa:   hot boy Trung Quốc Trát Tây Đinh Chân Tây Tạng

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