HOT: Quốc gia tiên phong ra luật phạt tù người chỉnh ảnh 'sống ảo' vì 'áp lực ngoại hình' gia tăng

Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước điều luật mới về việc chỉnh ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội của Na Uy.

Cụ thể, theo Đạo luật Tiếp thị sửa đổi Na Uy, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nếu chỉnh sửa ảnh nhưng không nói rõ, có thể bị phạt tiền hoặc bỏ tù ở Na Uy. Luật mới này sẽ được áp dụng với các bài đăng quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, Twitter và Snapchat.

Bộ Gia đình và Trẻ em Na Uy sẽ thiết kế một nhãn dán mới để thêm vào các bài đăng chạy quảng cáo đã thay đổi hình dạng, kích thước hay màu da của một người nào đó trong ảnh. Quy định áp dụng với cả những chỉnh sửa làm to hay thu nhỏ một bộ phận bất kỳ trên cơ thể. Sau khi được thông qua, thời điểm luật mới có hiệu lực sẽ do Quốc vương Na iu Harald V quyết định. Đồng thời, những người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội phải tuân theo luật mới nếu họ "nhận được bất cứ khoản thanh toán hoặc lợi ích nào khác" cho một bài đăng trên mạng xã hội. Người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí phạt tù.

Ảnh minh họa: Internet

Động thái của chính phủ Na Uy được đưa ra khi các nền tảng mạng xã hội liên tục đối mặt với những cáo buộc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm thần người dùng. "Áp lực về ngoại hình hiện hữu ở nơi làm việc, công cộng, trong nhà và các phương tiện truyền thông. Chúng luôn ở đó, không thể nhìn thấy và rất khó ngăn chặn. Yêu cầu gắn nhãn các bài quảng cáo được chỉnh sửa bằng app là biện pháp ngăn chặn vấn đề này", Bộ Gia đình và Trẻ em Na Uy cho biết

Năm 2017, Hiệp hội Y tế Công cộng Hoàng gia Anh công bố báo cáo cho thấy Instagram là mạng xã hội có ảnh hưởng tồi tệ nhất tới tinh thần người trẻ. Bộ Gia đình và Trẻ em Na Uy cũng thừa nhận quy định có thể khó thực thi bởi việc xác định ảnh đã qua chỉnh sửa hay chưa là không dễ, tuy nhiên họ cho rằng đây chắc chắn là một bước đi đúng hướng nhằm xóa bỏ những tư tưởng làm đẹp độc hại và biến mạng xã hội trở thành một nơi an toàn và hạnh phúc hơn.

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