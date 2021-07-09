Người phụ nữ trung niên đi nhận cơm bị Youtuber từ chối thẳng vì 'bụi đời không phát', dân mạng chua chát: 'Của cho không bằng cách cho'

Việc phát cơm từ thiện để chia sẻ khó khăn với bà con giữa lúc dịch bệnh phức tạp của thanh niên trên là điều đáng khen, đáng trân trọng, thế nhưng việc đưa ra những lời khó nghe khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Sau tình trạng giành giật để lấy cơm từ thiện thì mới đây, sự việc một YouTuber lớn tiếng cho rằng "không phát cơm cho bụi đời" được đăng tải trên mạng xã hội cũng gây ra không ít tranh cãi. Cụ thể, trong một đoạn clip ngắn được dân tình chia sẻ trên Tiktok, YouTuber này tay cầm loa thông báo đến một nam thanh niên và người phụ nữ trung niên, đặt câu hỏi "tới đây để làm gì" và tuyên bố không phát cơm. Đỉnh điểm của câu chuyện là khi YouTuber thẳng thừng tuyên bố: "Bụi đời không phát, đi ra ngoài đi".

Thanh niên áo đen và người phụ nữ bị yêu cầu ra khỏi hàng - Ảnh: Cắt từ clip Có lẽ vì quá ngạc nhiên trước sự việc nên người phụ nữ hỏi lại lý do thì được YouTuber giải thích rằng: "Không phát cho cô, những người thiếu ý thức không bao giờ phát cơm cho. Cho người có ý thức chứ những người thiếu ý thức không bao giờ cho. Đang phát cơm mà xông vào thì không bao giờ cho". Đi kèm với đó, khoảnh khắc người này xua đuổi, không phát cơm cho người xin đã khiến cư dân mạng bức xúc. 'Đang phát cơm mà xông vào thì không bao giờ cho', Youtuber nói lý do và gọi những người này là 'bụi đời' - Ảnh: Cắt từ clip Đành rằng, việc phát cơm từ thiện để chia sẻ khó khăn với bà con giữa lúc dịch bệnh phức tạp của thanh niên trên là điều đáng khen, đáng trân trọng, thế nhưng không vì thế mà anh có quyền nói những lời khó nghe, đặc biệt cư dân mạng cho biết, vì lý do "bụi đời" không phát cơm có phần vô lý. Có người cho rằng: "Miếng ăn là miếng tồi tàn, của cho không bằng cách cho..."

Các bình luận của cư dân mạng dưới clip được đăng tải Hiện chưa rõ đầu đuôi câu chuyện này là như thế nào, nhiều người cũng phỏng đoán có thể việc chen lấn, xô đẩy của một số trường hợp gây ảnh hưởng đến quá trình phát cơm. Tuy nhiên, cư dân mạng vẩn rất xôn xao bàn tán với cách nói chuyện lẫn xưng hô của YouTuber nói trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-trung-nien-di-nhan-com-bi-youtuber-tu-choi-thang-vi-bui-doi-khong-phat-dan-mang-chua-chat-cua-cho-khong-bang-cach-cho-411815.html