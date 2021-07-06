Sau nhiều lần có những bình luận không hay trên Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải, một tài khoản có tên là N.H bị dọa đánh liên tục đến nỗi phải nhắn tin nhờ sự giúp đỡ.

Thời gian gần đây ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục cập nhật hành trình của mình để mọi người cùng theo dõi trên trang Facebook và tránh điều tiếng. Tuy nhiên, sau khi công khai hành trình của mình, ông Hải cũng gặp phải không ít những lần bị chỉ trích, mỉa mai. Mới đây, sau khi bất ngờ nhận được tin nhắn của một người lạ, ông Hải đã công khai lên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của CĐM. Cụ thể, một tài khoản có tên N.H đã từng có nhiều bình luận không hay trên trang Facebook của ông Hải nên đã nhắn tin xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm.

Bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh chụp màn hình Theo như đoạn tin nhắn, người này cho hay sau khi bình luận "linh tinh" dưới các bài đăng của ông Hải thì liên tục nhận về nhiều tin nhắn đe dọa, chỉ trích, thậm chí đòi đánh. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến bản thân và gia đình, đồng thời, người này cũng nhận ra được lỗi lầm của mình nên đã nhắn tin xin lỗi và hy vọng được ông Hải giúp đỡ, tránh khỏi sự "phẫn nộ" của CĐM. Tin nhắn giữa ông Hải và cư dân mạng N.H - Ảnh: FBNV Trước sự hối lỗi và lời hứa sẽ làm việc thiện bằng cách nhận nuôi trẻ mồ côi, ông Đoàn Ngọc Hải cũng chấp nhận lời xin lỗi và động viên người này rút kinh nghiệm, đồng thời cố gắng làm ăn. Không những thế, khi nghe N.H tâm sự về hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Hải còn đề nghị giúp đỡ bằng cách xây nhà tình thương và hỗ trợ phần nào để cải thiện cuộc sống.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình N.H được trình bày trong các lá đơn nhờ giúp đỡ - Ảnh: FBNV Bài viết của ông Hải ngay lập tức nhận về nhiều phản hồi của CĐM, nhiều người khâm phục cách xử trí của ông và bày tỏ quan điểm "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" đối với trường hợp của tài khoản N.H. Phản ứng của CĐM - Ảnh chụp màn hình Trước đó, tài khoản N.H này từng nhiều lần có bình luận thô tục, thậm chí là xúc phạm ông Đoàn Ngọc Hải trên MXH khiến cho ông Hải từng phải đăng tải lên trang cá nhân và bày tỏ sự bức xúc, kèm thất vọng khi chứng kiến việc làm thiện nguyện của mình bị chỉ trích như vậy. Vị cư dân mạng có Facebook là N.H từng khiến ông Hải phải đăng bài bức xúc trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình Hiện tại, bài viết của ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đang thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM. Những chuyến hành trình từ thiện của ông cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực kèm lời chúc "bình an" từ cư dân mạng.

Bị nhắn tin chất vấn sao kê tiền từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải đáp trả khiến dân mạng 'co giò chạy trốn' Liên tục bị 1 số cư dân mạng nhắn tin đòi sao kê công khai tiền từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải đã có màn đáp trả "không thể rõ ràng hơn" khiến cho người hỏi im bặt.

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