Lạ đời nữ kế toán lương gần 3 tỷ đồng/năm lại thích bới rác ăn, không mua đồ lót mới suốt 1 thập kỷ, biết nguyên nhân mà sốc nặng

Đời sống 09/07/2021 15:57

Không ai dám tin, cô gái trẻ lựa chọn cách sống kỳ quặc như vậy chỉ để mua được căn nhà vừa ý!

Mạng xã hội mới đây chia sẻ về một cô gái Nhật Bản tên Kate Hashimoto sống tại New York (Mỹ). Cô hiện đang làm việc cho một công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, thu nhập trung bình 119.000 USD mỗi năm (khoảng 2,7 tỷ đồng) - gần gấp đôi mức trung bình của người Mỹ. Dù vậy, Hashimto vẫn lựa chọn lối sống cực kỳ tằn tiện, cô chỉ cho phép mình chi 200 USD/tháng (khoảng 4,6 triệu đồng). Thậm chí, cách tiết kiệm quá mức của cô gái này khiến nhiều người phải thốt lên "thật sự quái dị".

Lạ đời nữ kế toán lương gần 3 tỷ đồng/năm lại thích bới rác ăn, không mua đồ lót mới suốt 1 thập kỷ, biết nguyên nhân mà sốc nặng - Ảnh 1
Lương gần 3 tỷ đồng/ năm, cô gái vẫn giữ cách sống tằn tiện đến mức "quái dị" - Ảnh: Vietnamnet

Không sống như những cô gái bình thường, Kate chẳng sử dụng giấy vệ sinh, và các đồ dùng vệ sinh thân thể một cách thoải mái. Đối với các sản phẩm gia dụng như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, chỉ nha khoa, nước giặt, băng vệ sinh, xà phòng ... Hashimoto chưa bao giờ chi một đồng. Thay vào đó, cô sẽ "canh" các hoạt động khuyến mãi, quà tặng của trung tâm thương mại rồi tích trữ dần. Thay vì trả hàng trăm đô la cho một chiếc giường, cô ngủ trên một chồng thảm yoga cũ nhặt được ngoài đường, còn bàn ăn của cô là một đống tạp chí cũ. Kate Hashimoto tiết kiệm đến mức giấy lau tay xong cũng không vứt đi mà mang về để tái sử dụng với lý lẽ "Tại sao lại tiêu tiền vào những thứ mà cuối cùng sẽ mất đi?". Thậm chí, cô gái này còn sử dụng tất, quần áo, đồ lót... đến tận 10 năm mà không thèm thay mới. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với thói quen, mỗi tuần ba lần, cô sẽ đến những khu dân cư giàu có để bới thùng rác của những nhà hàng sang trọng và nhặt đồ thừa mang về ăn.

Lạ đời nữ kế toán lương gần 3 tỷ đồng/năm lại thích bới rác ăn, không mua đồ lót mới suốt 1 thập kỷ, biết nguyên nhân mà sốc nặng - Ảnh 2
Kate thường lục thùng rác để tìm thức ăn - Ảnh: Internet
Lạ đời nữ kế toán lương gần 3 tỷ đồng/năm lại thích bới rác ăn, không mua đồ lót mới suốt 1 thập kỷ, biết nguyên nhân mà sốc nặng - Ảnh 3
Chiếc áo rách 10 năm chưa thay mới - Ảnh: Internet

 Đổi lại tất cả những điều đó, Kate đã tậu được 1 căn hộ "xịn sò" như ý tại trung tâm nước Mỹ. Nhưng vẫn giữ thói quen chi tiêu dè xẻn, cô gái này cũng không màng đến việc mua đồ mới để trang trí căn nhà. Mà thay vào đó, cô sử dụng những đồ dùng của người khác đã bỏ đi. Như một điều hiển nhiên, cách sống khác lạ này của Kate luôn khiến nhiều người chỉ trỏ bàn tán. Nhưng cô vẫn mặc kệ, thậm chí còn khẳng định không có nhu cầu kết bạn với bất kỳ ai dù cô có nghèo hay thiếu thốn đến mức nào đi chăng nữa.

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