Thông tin Phùng Thiệu Phong thắng kiện đang được rất nhiều cư dân mạng xứ Trung đặc biệt quan tâm.

Trong phiên xử gần đây, tòa án ở Bắc Kinh lập luận, người đăng tải câu chuyện "tài tử hạng A ngoại tình nên vợ chủ động ly hôn" không có bằng chứng xác thực về những thông tin mình đưa ra. Chính vì vậy, mà anh chàng đã được giải oan và được đền bù những tổn thất về hình ảnh trong thời gian vừa qua. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Thời điểm vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh vừa công bố ly hôn, bị đơn khi đó úp mở trên Weibo: ''Một tài tử hạng A ngoại tình, khiến một cô gái - là một diễn viên hạng ba - có thai. Để bảo vệ danh tiếng cho con trai, mẹ anh đã âm thầm phá vỡ mối quan hệ này và ép cô gái bỏ thai. Sau khi biết sự việc, người vợ đâm đơn ly dị''. Bài viết ngay lập tức đã thu hút sự chú ý từ phía dư luận ngại tại thời điểm đó bởi nó dường như được viết ra để ám chỉ đến mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh.

Trong phiên xử mới đây, tòa cho rằng dù không chỉ đích danh Phùng Thiệu Phong hay Triệu Lệ Dĩnh, bài viết đã khiến nhiều người có những liên tưởng, suy đoán không phù hợp, làm tổn hại danh dự của ngôi sao họ Phùng. Nam diễn viên Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet Sau tất cả, cuối cùng đối với netizen vẫn luôn tin tưởng vào anh chàng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi thần tượng của mình đã được giải oan một cách minh bạch và công khai rõ ràng.

Dành cho những ai chưa biết, Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh năm 2018. Tới tháng 4/2021, hai người công bố ly hôn. Sau khi họ chia tay, con trai của hai người do bố mẹ ngôi sao họ Phùng nuôi dưỡng. Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều độc thân và tập trung phát triển sự nghiệp. Phùng Thiệu Phong trở lại màn ảnh với tác phẩm Tâm Cư. Ngoài ra, tài tử chụp hình tạp chí, ghi hình quảng cáo sản phẩm... Trong khi đó, vợ cũ của anh, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang cực kỳ bận rộn với những dự án phim và một trong số đó mới được ra mắt gần đây là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đang làm mưa, làm gió trên khắp các diễn đàn phim ảnh Cbiz.

Phùng Thiệu Phong sang nhà Triệu Lệ Dĩnh đón con, thái độ gay gắt đến bất ngờ Sau một ngày con trai ở với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã đến nhà của vợ cũ đón con nhưng thái độ của nam diễn viên mới là thứ khiến ai cũng chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-thuc-thang-kien-phung-thieu-phong-duoc-giai-oan-truoc-vu-khong-ngoai-tinh-ly-hon-483128.html