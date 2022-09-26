Vương Tử Thuần - nàng Tiểu Long Nữ của Thần Điêu Đại Hiệp 2022

Sao quốc tế 26/09/2022 15:08

Nữ diễn viên Vương Tử Thuần đã được chọn vào vai Tiểu Long Nữ của dự án Thần Điêu Đại Hiệp 2022.

Trang Sohu đưa tin, Thần Điêu Đại Hiệp 2022 bản điện ảnh đã được bấm máy vào ngày 19/9 vừa qua tại trường quay Hoành Điếm ở tỉnh Chiết Giang, Trung Hoa. Dự án được khán giả vô cùng mong đợi khi quy tụ dàn sao đình đám như Thích Tiểu Long, Lương Tiểu Long, Đổng Tuyền, La Gia Lương, Phương Trung Tín... và đặc biệt là "nàng Tiểu Long Nữ" Vương Tử Thuần.

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Nữ diễn viên Vương Tử Thuần sẽ là Tiểu Long Nữ của Thần Điêu Đại Hiệp 2022 bản điện ảnh - Ảnh: Internet - Ảnh: Internet

Theo đó, Vương Tử Thuần sinh năm 2001 ở Quảng Tây, hiện đang theo học ngành Biểu diễn tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Ảnh Bắc). Nhờ nhan sắc trong veo, nổi bật của mình mà ngay từ khi còn là học sinh trung học thì nữ diễn viên đã nhận về nhiều hợp đồng quảng cáo. Khán giả nhận xét, Vương Tử Thuần có ngoại hình sáng với chiều cao trên 1,7m và sở hữu gương mặt thanh tú, không tì vết.

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Vương Tử Thuần có ngoại hình sáng và xuất thân từ ngôi trường Ảnh Bắc danh giá - Ảnh: Internet

Trước Vương Tử Thuần, đã có nhiều sao nữ hóa thân thành công vào nhân vật Tiểu Long Nữ như Trần Ngọc Liên, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi... Tuy nhiên, cũng có những diễn viên nhận về nhiều chê bai khi đóng vai này như Trần Nghiên Hy hay Ngô Thanh Liên.

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Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những tiểu thuyết bất hủ của nhà văn Kim Dung. Ước tính, tác phẩm này đã được dựng thành phim không dưới 10 lần vào tạo nên tên tuổi của những ngôi sao như Lý Nhược Đồng, Cổ Thiên Lạc, Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Ngọc Liên...

Thích Ngạn Năng, Thích Tiểu Long tái xuất màn ảnh với Thần Điêu Đại Hiệp 2022

Thích Ngạn Năng, Thích Tiểu Long tái xuất màn ảnh với Thần Điêu Đại Hiệp 2022

Thần Điêu Đại Hiệp 2022 được dự đoán sẽ làm oanh tạc màn ảnh rộng với sự tham gia của nhiều cao thủ võ lâm nổi tiếng như Thích Ngạn Năng, Thích Tiểu Long.

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