Top 4 phim Netflix hay nhất mọi thời đại, không xem thì quá uổng phí

Sao quốc tế 26/09/2022 14:20

4 phim sau đây là những phim được yêu thích rộng rãi và giữ vững thứ bậc trong các bảng xếp hạng trên nền tảng Netflix.

1. Squid Game - Trò Chơi Con Mực

Ra mắt trong năm 2021, Squid Game đã tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á với nội dung kể về trò chơi sinh tử hấp dẫn. Cuộc chơi xoay quanh 456 người chơi mắc kẹt trong 1 khu vực cách biệt trên đảo. Những người chơi này đều là những con mồi mắc nợ bị thao túng tâm lí. 

Ai trải qua được 6 trò chơi dân gian sẽ nhận tổng giải thưởng lên tới 45,6 tỷ won. Tuy nhiên, nếu thua hay cố tình gian lận sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. 

Top 4 phim Netflix hay nhất mọi thời đại, không xem thì quá uổng phí - Ảnh 1

Ra mắt trong năm 2021, Squid Game đã tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á với nội dung kể về trò chơi sinh tử hấp dẫn.

Ảnh: Internet 

2. Bridgerton

Bridgerton là phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết lãng mạn ăn khách cùng tên của Julia Quinn. Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính là Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) – con gái cả trong nhà Bridgerton quyền quý, một cô gái người da trắng. Trong buổi ra mắt giới thượng lưu, nàng đã chạm mặt và phải lòng chàng công tước xứ Hastings (Regé-Jean Page).  

3. The Queen's Gambit - Gambit Hậu

Phim xoay quanh hành trình đến với ngôi vị kỳ thủ cờ vua thế giới của cô bé mồ côi Beth Harmon. Phim cũng nhấn mạnh thông điệp nữ quyền khi nữ thần đồng cờ vua này phải vật lộn trong luật lệ trọng nam khinh nữ. Phim cũng đưa tên tuổi của nàng thơ Anya-Taylor Joy lên hàng đầu Hollywood. 

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The Queen's Gambit đưa tên tuổi của nàng thơ Anya-Taylor Joy lên hàng đầu Hollywood. 

Ảnh: Internet

 

4. Stranger Things - Cậu Bé Mất Tích

Series phim 4 phần của anh em nhà Duffer đạt được điểm IMDb lên đến 9,2/10. Câu chuyện bắt đầu từ lúc cậu bé Will bị bắt cóc bởi 1 thế lực siêu nhiên. Khán giả sẽ theo chân 3 người bạn thân của Will là Mike, Dustin và Lucas quyết định lên đường đi tìm người bạn của mình ở một thế giới có tên là The Upside Down. 

 

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