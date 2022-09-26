3 mỹ nhân 'bùng nổ' với tạo hình cổ trang đẹp mãn nhãn trên màn ảnh Hoa ngữ 2023

Hoa Nhung là một trong những dự án của Cúc Tịnh Y được người hâm mộ vô cùng chờ đợi ngày lên sóng. Theo đó, tạo hình của nữ chính Cúc tịnh Y nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Kể từ khi khai máy, nữ diễn viên nhanh chóng gây sốt với nhan sắc yêu kiều, làn da trắng phát sáng cùng thần thái sắc sảo. Cúc Tịnh Y đã xuất hiện với vô số tạo hình khác nhau. Những bộ trang phục đa sắc từ đen đỏ đến hồng… lần lượt xuất hiện kèm theo đó là loạt phụ kiện tóc đi kèm.

Tuy nhiên, tạo hình này của Cúc Tịnh Y cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cộng đồng mạng cho rằng tạo hình của Cúc Tịnh Y thiếu sự đa dạng, lối trang điểm "trăm kiểu như một" của nàng "mỹ nữ 4000 năm" khiến người xem phải lắc đầu ngao ngán. Với tạo hình đầu đội đầy tua rua, netizen nhận xét tạo hình của Cúc Tịnh Y trông quá rối mắt và diêm dúa.

Mặc dù vẫn vấp bị chê phụ kiện rườm rà, lối trang điểm đậm, lòe loẹt, thế nhưng không thể phủ nhận được vẻ xinh đẹp cũng như sự phù hợp của Cúc Tịnh Y ở nhân vật lần này.

Bạch Lộc

Thời điểm hiện tại, Bạch Lộc đang nắm trong tay hai dự án phim cổ trang lớn chưa ra mắt là Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng.

Ngay khi đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa đăng tải loạt ảnh hậu trường của Bạch Lộc. Ngay lập tức, ngôi sao Châu sinh như cố đã nhận được cơn mưa lời khen vì tạo hình xuất sắc. Ở tạo hình cổ trang, nữ diễn viên khiến khán giả xuýt xoa nhờ nét đẹp yêu kiều đầy thanh tú, đôi mắt có hồn cùng trang phục cổ trang đẹp mắt.

Ngoài việc đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, tạo hình thì không thể chê được thần thái thần sầu của Bạch Lộc. Dáng vẻ phần dịu dàng, đằm thắm khiến người ta say mê từ cái nhìn đầu tiên. Trong ảnh, Bạch Lộc diện y phục xanh lá vô cùng bắt mắt, tự tin khoe trọn góc nghiêng cực "bén" giữa trời tuyết.

Sau khi quay xong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc tiếp tục nhận vai nữ chính trong bộ phim Ninh An Như Mộng. Gần đây, một tạo hình khác của Bạch Lộc trên phim trường Ninh An Như Mộng được tung ra khiến dân mạng chú ý. Theo đó, cô nàng xuất hiện trên phim trường với cách trang điểm đậm, đường nét sắc sảo.

Tuy vấp phải nhiều tranh cãi từ cư dân mạng, thế nhưng không ít người cho rằng, kiểu trang điểm và phong cách này lại rất phù hợp với nhân vật trong phim của Bạch Lộc - một nữ nhân mạnh mẽ, từng bước leo lên ngôi vị hoàng hậu.

Dương Siêu Việt

Dương Siêu Việt hiện đang là một trong những tiểu hoa đán triển vọng nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nàng hiện đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim Bảy Kiếp Không May kết hợp cùng với nam diễn viên Đinh Vũ Hề. Những hình ảnh của Dương Siêu Việt ở phim trường liên tục được tung ra, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trong Bảy Kiếp Không May, vẻ xinh xắn ngọt ngào của Dương Siêu Việt dường như đã "cứu cánh" cho cô nàng không ít lần. Sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt thanh thoát, Dương Siêu Việt vẫn xinh đẹp mặc cho tạo hình có phần rườm rà và quê mùa.

Không những vậy, những hình ảnh đời thường của nhân vật này cũng rất được đoàn làm phim chú trọng và đầu tư một cách kỹ lưỡng. Điều này đã khiến khán giả phải chờ ngóng phim ngay từ bây giờ. Bảy Kiếp Không May hứa hẹn sẽ là một bộ phim bùng nổ của Dương Siêu Việt trong tương lai.