Lý Á Bằng chịu cảnh nợ nần bủa vây vì kinh doanh thất bại, dân tình xót xa cho ngôi sao 'Tiếu ngạo giang hồ'

Sao quốc tế 10/09/2022 17:55

Không chỉ chịu cảnh nợ nần bủa vây, Lý Á Bằng còn bị gièm pha, công kích từ công chúng.

Mới đây, trang Sohu đưa tin, công ty do Lý Á Bằng làm đại diện pháp lý bị yêu cầu bồi thường 450 triệu NDT (64,4 triệu USD) cho đối tác đầu tư. Phán quyết của tòa án lần nữa khiến nam diễn viên ngập trong nợ nần.

Cụ thể, Lý Á Bằng hiện nợ hàng chục triệu USD. Năm 2021, anh bị xử thua kiện, phải đền bù cho công ty Bắc Kinh Thái Hòa 5,7 triệu USD. Hiện tại, khoản nợ này còn sinh thêm lãi. Năm nay, Lý Á Bằng tiếp tục bị tòa án cưỡng chế trả nợ 2 lần, với số tiền lần lượt là 314.000 USD và 6,1 triệu USD.

Lý Á Bằng chịu cảnh nợ nần bủa vây vì kinh doanh thất bại, dân tình xót xa cho ngôi sao 'Tiếu ngạo giang hồ' - Ảnh 1

 

Không chỉ chịu cảnh nợ nần bủa vây, ngôi sao Tiếu ngạo giang hồ còn bị gièm pha, công kích từ công chúng. Bên dưới các vlog của Lý Á Bằng, không ít cư dân mạng mỉa mai anh "nợ như chúa chổm", nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản với cuộc sống ở nông thôn.

Sau khi bị tòa án truy thu nợ, vào ngày 5/9, Lý Á Bằng gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy trên sóng livestream. Anh lộ dáng vẻ mệt mỏi, hốc mắt trũng sâu. Truyền thông cho rằng, nam diễn viên đang chịu áp lực lớn.

Lý Á Bằng chịu cảnh nợ nần bủa vây vì kinh doanh thất bại, dân tình xót xa cho ngôi sao 'Tiếu ngạo giang hồ' - Ảnh 2

Lý Á Bằng sinh năm 1971 tại Tân Cương - Trung Quốc và tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Học viện Hí kịch Trung ương năm 1994. Anh từng là cái tên đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, nổi danh qua hàng loạt bộ phim kiếm hiệp như Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu,.... Bên cạnh những vai diễn làm nên tên tuổi, Lý Á Bằng có đời tư khá ồn ào gắn với nhiều mỹ nhân Cbiz như Cù Dĩnh, Châu Tấn, Vương Phi.. Năm 2005, Lý Á Bằng kết hôn cùng Vương Phi nhưng cuộc hôn nhân của cặp sao chỉ kéo dài 8 năm.

Say ly hôn, nam diễn viên bắt đầu chuyển sang kinh doanh, không còn mặn mà với sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên cũng chính từ đây, chàng 'Quách Tĩnh' bắt đầu lâm vào cảnh sa sút do làm ăn thất bại.

Trên Sohu, Lý Á Bằng cho hay 7 năm qua anh không có thu nhập, sống dựa vào tiền tiết kiệm và vay mượn do hoạt động kinh doanh không sinh lãi. Một năm trở lại đây, anh chuyển sang làm vlogger, kiếm thu nhập và tăng độ phủ sóng hình ảnh trở lại bằng việc sản xuất các video về cuộc sống nông thôn.

Công việc làm ăn không thuận lợi, song Lý Á Bằng lại có đời tư êm ấm với Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ. Họ mới đón con gái đầu lòng. Cuối tháng 7, nam diễn viên cho biết sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật vào năm 2023. Anh muốn thử sức với vai trò đạo diễn.

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