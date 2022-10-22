Từ bỏ ánh hào quang màn ảnh, Lý Á Bằng vẫn chưa hề nhận ra đây là quyết định sai lầm lớn nhất đời anh

Nam diễn viên nói: "Khi tôi đứng trên sân khấu nơi ánh sáng rọi vào, rất nhiều khán giả phía dưới hò hét gọi tên Lệnh Hồ Xung. Khi ấy bộ phim Tiếu ngạo giang hồ đang phát sóng, nó mang đến cho tôi đỉnh cao trong cuộc đời.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội mới đây, Lý Á Bằng đã có những giây phút trải lòng, chia sẻ lý do khiến anh rời bỏ làng giải trí khi đang là ngôi sao đỉnh cao.

Tôi nói muốn tìm một hướng đi khác trong cuộc đời, tôi không muốn cả đời đóng phim nữa. Tôi mỗi năm chỉ đóng một bộ phim, kiên trì suốt 10 năm, tôi không muốn tự lừa dối chính mình. Bởi lẽ, đó không phải cuộc sống mà tôi mong muốn dù tôi nhận được nhiều sự tán thưởng, danh tiếng. Tôi muốn tìm một hướng đi mới".

Nhưng nó không mang đến cho tôi niềm vui và sự hưng phấn sâu trong trái tim. Tôi nghĩ đây có phải chuyện tôi muốn làm hay không? Có một buổi tối, tôi gọi điện cho người quản lý và nói tôi không muốn đóng phim nữa. Người quản lý đang ở Hong Kong vội bay đến Bắc Kinh và nói tôi chắc có vấn đề tâm lý.

Anh từng là một nam diễn viên trẻ tuổi đầy tài năng - Ảnh: Báo Dân Trí

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nam diễn viên đã có một quyết định sai lầm bởi lẽ trong vài năm trở lại đây con đường kinh doanh của anh liên tục gặp khó khăn và thường xuyên bị thua lỗ.

Anh thử sức kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, sản xuất phim ảnh, buôn bán bất động sản. Dẫu vậy, không giống như trong phim ảnh là một diễn viên đầy tài năng thì ở trong con việc kinh doanh anh chỉ mới là gã học việc và hoàn toàn không sở hữu những phẩm chất để đi theo con đường này.

Vợ cũ của anh - Vương Phi từng thừa nhận về điều này trong một cuộc phỏng vấn. "Lý Á Bằng như một con bạch tuộc. Anh ấy muốn làm tất cả, nhưng mỗi việc anh ấy làm đều phát sinh vấn đề. Lý Á Bằng chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo, tính toán thiệt hơn khi bắt tay vào bất kỳ dự án nào", Vương Phi nói khi trò chuyện với Sina.

Lý Á Bằng và Vương Phi thuở còn mặn nồng - Ảnh: Báo Dân Trí

Vương Phi và Lý Á Bằng ly hôn vào năm 2013 sau 8 năm chung sống và có một cô con gái chung. Sau khi ly hôn, Lý Á Bằng giành quyền chăm sóc con gái Lý Yên và tập trung kinh doanh, điều hành quỹ từ thiện mà hai nghệ sĩ cùng gây dựng khi còn chung sống.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, anh đang phải gánh khoản nợ khủng với công ty Bắc Kinh Thái Hòa, đối tác làm ăn của anh. Hai bên theo đuổi vụ kiện từ năm 2015 đến nay.

Một năm trở lại đây, Lý Á Bằng chuyển sang làm Vlogger, chuyên thực hiện những clip về cuộc sống nông thôn. Anh mong có thêm thu nhập và tăng độ phủ sóng hình ảnh. Tuy nhiên, phản ứng của người hâm mộ với những clip của Lý Á Bằng không khả quan. Các clip của anh bị đánh giá copy phong cách của nhiều Vlogger trẻ khác.

Dù công việc kinh doanh không thuận lợi nhưng cuộc sống cá nhân của Lý Á Bằng đang khá hạnh phúc. Anh tái hôn với người đẹp kém 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ từ đầu năm 2022 sau gần 2 năm hò hẹn, tìm hiểu. Cặp đôi vừa đón con gái chung vào tháng 4/2022. Lý Á Bằng thừa nhận, sự xuất hiện của vợ trẻ và con gái như mang lại nguồn sống mới cho anh.