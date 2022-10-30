Trình diễn động tác võ thuật, Lý Á Bằng nhận về nhiều bình luận trái chiều từ người hâm mộ

Đoạn clip Lý Á Bằng thể hiện võ thuật đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng Trung Quốc.

Mới đây, nam diễn viên Lý Á Bằng đã tái hiện lại hình ảnh nhân vật Quách Tĩnh mà anh từng thể hiện trong Anh hùng xạ điêu (2003). Dẫu vậy những gì anh nhận lại không còn là tiếng vỗ tay như năm xưa mà là nhiều ý kiến tiêu cực.

Lý Á Bằng - Ảnh: Internet

Cụ thể nhiều khán giả cho rằng Lý Á Bằng đã bước sang tuổi 51 nên không còn sự phóng khoáng, mạnh mẽ, tinh anh như thời trẻ. Bên cạnh đó, trong buổi bán hàng, Lý Á Bằng còn gây tranh cãi khi bán một chiếc vòng cổ trị giá 5.000 NDT với giá 138 NDT.

Nam diễn viên giới thiệu vòng cổ được làm bằng một loại gỗ dao đặc biệt ở Đôn Hoàng. Để tạo ra món trang sức cần nguyên liệu đắt giá và tay nghề thủ công điêu luyện, phức tạp, nên không dễ dàng để mua sản phẩm. Tuy nhiên, một số người cho rằng Lý Á Bằng đang lừa dối họ khi thực tế chiếc vòng cổ có mức giá rẻ hơn thế nhiều lần.

Lý Á Bằng trong buổi bán hàng của mình - Ảnh: Zing News

Được biết Lý Á Bằng hiện nợ hàng chục triệu USD. Năm 2021, anh bị xử thua kiện, phải đền bù cho công ty Bắc Kinh Thái Hòa 5,7 triệu USD . Hiện, khoản nợ này còn sinh thêm lãi. Năm nay, Lý Á Bằng tiếp tục bị tòa án cưỡng chế trả nợ 2 lần, với số tiền lần lượt là 314.000 USD và 6,1 triệu USD .

Chứng kiến sự tụt dốc không phanh của tài tử điện ảnh một thời màn ảnh xứ Trung, không ít người bày tỏ sự thất vọng đi kèm với chút tiếc nuối cho tài năng của Lý Á Bằng.

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