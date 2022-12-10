Cuộc sống của Lý Á Bằng bên vợ kém 19 tuổi kể từ sau ồn ào 'nợ như chúa chổm'

Sao quốc tế 10/12/2022 21:45

Gần đây, Lý Á Bằng thực hiện nhiều video chia sẻ về cuộc sống gia đình. Anh cởi mở hơn trong việc giới thiệu vợ Hải Hà Kim Hỷ và con gái út trước công chúng.

Theo trang 163, vợ chồng Lý Á Bằng - Hải Hà Kim Hỷ hiện đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống riêng. Trên mạng xã hội, cặp đôi bắt đầu đăng tải những khoảng khắc vui vẻ, hạnh phúc, xuất hiện cùng nhau trong video quay cuộc sống yên bình ở vùng ngoại ô Bắc Kinh. Con gái chung của họ cũng lộ diện trước ống kính và được nhận xét có nhiều nét giống với người bố nổi tiếng.

Bên cạnh đó, Lý Á Bằng tiết lộ gần đây anh mua một ngôi nhà ở nông thôn. Nam diễn viên đang sửa sang, dự định năm sau sẽ đưa vợ và con gái về đây sinh sống. Anh quyết định chuyển khỏi thành phố vì muốn thực sự cảm nhận cuộc sống dân dã thôn quê để cải thiện chất lượng nội dung và hình ảnh trong video.

Cuộc sống của Lý Á Bằng bên vợ kém 19 tuổi kể từ sau ồn ào 'nợ như chúa chổm' - Ảnh 1

Lý Á Bằng dành nhiều thời gian ở bên gia đình nhỏ, anh và bà xã đỡ đần nhau việc nhà, chăm sóc con gái, thường cùng nhau uống trà, tâm sự, đọc sách, nấu ăn… Cặp đôi thỉnh thoảng cũng đổi gió bằng cách đưa nhau đi dạo ngoài trời, làm vườn, leo núi … Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp diễn xuất lẫn kinh doanh, Lý Á Bằng muốn tận hưởng cuộc sống bình dị, thư thái nơi thôn quê.

 

Cùng với đó, nam diễn viên còn dành nhiều tâm huyết cho việc sản xuất các video ghi lại cuộc sống thôn quê nhằm quảng bá ẩm thực, văn hóa truyền thống Trung Hoa thông qua mạng xã hội. Nam diễn viên 51 tuổi cũng bắt đầu thực hiện những buổi livestream bán hàng với mong muốn cải thiện thu nhập. Tài tử đình đám một thời phớt lờ những bình luận chê hết thời, sa sút vì nợ nần chồng chất. Nhờ ở bên gia đình, được bà xã động viên, ủng hộ mỗi ngày, ông bố hai con có thêm động lực làm việc chăm chỉ và sống tích cực, cởi mở hơn.

Cuộc sống của Lý Á Bằng bên vợ kém 19 tuổi kể từ sau ồn ào 'nợ như chúa chổm' - Ảnh 2Cuộc sống của Lý Á Bằng bên vợ kém 19 tuổi kể từ sau ồn ào 'nợ như chúa chổm' - Ảnh 3

Ngôi sao Anh hùng xạ điêu hiện không còn mặn mà với chuyện đầu tư - kinh doanh sau nhiều lần thất bại dẫn đến nợ nần chồng chất. Anh đang tập trung sản xuất video ngắn giới thiệu ẩm thực, văn hóa truyền thống Trung Quốc trên mạng xã hội. Lý Á Bằng hiện đã lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Đối mặt với những lời chỉ trích hết thời, kiếm tiền không màng sĩ diện và "nợ như chúa chổm", anh từng chia sẻ không bận tâm. Nam diễn viên cho biết sống tích cực và hài lòng với những gì đang có.

Bên cạnh đó, trang Sina tiết lộ, Hải Hà Kim Hỷ có mối quan hệ tốt với bạn bè, người thân của Lý Á Bằng. Cô và Lý Yên (con gái riêng của Lý Á Bằng với vợ cũ Vương Phi) cũng rất hòa thuận. Trong các bức ảnh được truyền thông tiết lộ trước đó, cả hai từng cùng nhau dạo phố, mua sắm thân thiết và liên tục cười nói vui vẻ. Hiện Lý Yên đang du học ở Thụy Sĩ. Mới đây, Lý Á Bằng chia sẻ con gái lớn sẽ về nước đoàn tụ với gia đình trong kỳ nghỉ đông sắp tới.

'Nợ như chúa chổm', phải livestream bán hàng nhưng Lý Á Bằng vẫn sống sung túc

'Nợ như chúa chổm', phải livestream bán hàng nhưng Lý Á Bằng vẫn sống sung túc

Kinh doanh thua lỗ khiến Lý Á Bằng gánh khoản nợ khổng lồ. Mặc dù vậy, gia đình nam tài tử vẫn có cuộc sống sung túc như thời còn dư dả kinh tế.

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