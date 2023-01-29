Rộ tin Đặng Luân đang theo đuổi một mỹ nhân Cbiz, danh tính gây bất ngờ

Sao quốc tế 29/01/2023 10:45

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin về chuyện tình cảm của nam diễn viên Đặng Luân.

Đặng Luân là nam diễn viên tài sắc vẹn toàn, tốt nghiệp học viện hí kịch Thượng Hải, chuyên ngành diễn xuất. Xuất phát từ những vai phụ như bao diễn viên khác, nhờ vào ngoại hình sáng, diễn xuất tốt, Đặng Luân dần chứng tỏ được sức hút của mình và trở thành một trong những sao nam sáng giá của nền điện ảnh Trung Hoa.

Sau bàn đạp “Sở Kiều truyện”, Đặng Luân liên tục xuất hiện trong những sản phẩm đình đám Nghìn lẻ một đêm, Hương mật tựa khói sương, Cố lên! Cậu là tuyệt nhất, … Đặc biệt Hương mật tựa khói sương đóng cùng Dương Tử, là một bộ phim cổ trang ăn khách nhất của màn ảnh hoa ngữ năm 2017, đã giúp tên tuổi của Đặng Luân tỏa sáng hơn và xếp vào hàng sao triển vọng.

Rộ tin Đặng Luân đang theo đuổi một mỹ nhân Cbiz, danh tính gây bất ngờ - Ảnh 1

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán xôn xao trước thông tin Đặng Luân đang tha thiết theo đuổi một mỹ nhân tài sắc Cbiz là Nghê Ni. Tuy nhiên, từ sau khi nam diễn viên bị "phong sát" do trốn thuế, cả hai không còn giữ được mối quan hệ thân thiết nữa.

Đến giờ này, tin đồn của blogger xứ Trung nói trên chưa được các diễn viên liên quan lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, khán giả trên các diễn đàn phim ảnh đã vô cùng quan tâm thông tin trên và bắt đầu bùng nổ tranh luận.

Rộ tin Đặng Luân đang theo đuổi một mỹ nhân Cbiz, danh tính gây bất ngờ - Ảnh 2

Hiện tại, nhiều khán giả đặt sự kỳ vọng vào màn tái xuất của Đặng Luân ở mảng phim ảnh, dù điều này có vẻ rất khó. Hiện hoạt động kinh doanh của Đặng Luân đang thuận buồm xuôi gió, fan khắp nơi thường xuyên gửi quà đến nhà nam diễn viên.

Sau bê bối trốn thuế, nhiều bộ phim, chương trình truyền hình của Đặng Luân đã hoàn thành xong giai đoạn hậu kỳ để chuẩn bị ra mắt đến công chúng, thì phải chịu cảnh "đắp chiếu" dài dài. Cụ thể, gồm có: Lưỡng Kinh Ngày 15, Quan Phiên Dịch, Quả Cầu Phóng Điện, Chờ Đợi Tiramisu, Cô Bé Lọ Lem Siêu Cấp,... và hai show thực tế Thượng Tân Cố Cung mùa 4, Chạy Trốn Mật Thất mùa 4, các nghệ sĩ tham gia chương trình cùng Đặng Luân là Địch Lệ Nhiệt Ba, Hàn Tuyết, Lý Vũ Xuân, Quách Kinh Phi, Dịch Dương Thiên Tỉ, Trương Nhược Quân, Quách Kinh Phi cũng khó tránh khỏi liên đới.

Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn bị xóa tên khỏi những tác phẩm để đời trong sự nghiệp diễn xuất của mình như: Hương Mật Tựa Khói Sương, Bởi Vì Được Gặp Em, Nghìn Lẻ Một Đêm, Người Bạn Thật Sự Của Tôi,...

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