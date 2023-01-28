Rộ tin La Vân Hi nên duyên cùng Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, netizen hóng chờ màn kết hợp này

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho biết sau Dương Mịch, Lưu Thi Thi là gương mặt được chọn tham gia đóng chính trong phần tiếp theo của dự án phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương ở phần Trúc Nghiệp Thiên.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lưu Thi Thi đã chính thức ký hợp đồng cho vai nữ chính của dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên. Theo đó, có thêm nguồn tin, vai nam chính sẽ do nam thần cổ trang La Vân Hi đảm nhận. Trước đó, Vương Nhất Bác, Đàn Kiện Thứ đã được gọi tên vào vai chính nhưng đã lên tiếng phủ nhận. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ phía đoàn phim cũng như các diễn viên nhưng các khán giả vẫn mong chờ màn kết hợp lần này của Lưu Thi Thi và La Vân Hi.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là phim chuyển thể từ truyện tranh và anime. Dự án tổng cộng có ba phần: Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Kịch bản chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình giữa người với yêu pha chút yếu tố kỳ bí, huyền ảo tựa như Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Hồ yêu Hồng Nương là người chuyên mua bán ký ức kiếp trước, khi người và yêu rơi vào lưới tỉnh, loài yêu có thể sống hàng vạn năm còn tuổi thọ con người ở nhân gian có hạn, sau khi luân hồi chuyển kiếp sẽ quên hết ký ức kiếp này.

Loài yêu nếu như quá chấp niệm sĩ tỉnh, sẽ chạy đến chỗ Hồ yêu Hồng Nương, mua lại ký ức kiếp trước của người thương, để họ sau khi đầu thai vẫn không quân minh. Suốt quá trình mua bán ký ức này của Hồ yêu Hồng Nương đã giúp khán giả được chứng kiến những mối tình khắc cốt ghi tâm, từ đó cũng phát sinh ra nhiều điều thú vị và cậu chuyện thần bí không ai ngờ tới.