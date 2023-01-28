Rộ tin La Vân Hi nên duyên cùng Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, netizen hóng chờ màn kết hợp này

Sao quốc tế 28/01/2023 14:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lưu Thi Thi và La Vân Hi sẽ là hai cái tên tiếp theo nên duyên trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho biết sau Dương Mịch, Lưu Thi Thi là gương mặt được chọn tham gia đóng chính trong phần tiếp theo của dự án phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương ở phần Trúc Nghiệp Thiên.

Rộ tin La Vân Hi nên duyên cùng Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, netizen hóng chờ màn kết hợp này - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lưu Thi Thi đã chính thức ký hợp đồng cho vai nữ chính của dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên. Theo đó, có thêm nguồn tin, vai nam chính sẽ do nam thần cổ trang La Vân Hi đảm nhận. Trước đó, Vương Nhất Bác, Đàn Kiện Thứ đã được gọi tên vào vai chính nhưng đã lên tiếng phủ nhận. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ phía đoàn phim cũng như các diễn viên nhưng các khán giả vẫn mong chờ màn kết hợp lần này của Lưu Thi Thi và La Vân Hi.

Rộ tin La Vân Hi nên duyên cùng Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, netizen hóng chờ màn kết hợp này - Ảnh 2

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là phim chuyển thể từ truyện tranh và anime. Dự án tổng cộng có ba phần: Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Kịch bản chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình giữa người với yêu pha chút yếu tố kỳ bí, huyền ảo tựa như Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Hồ yêu Hồng Nương là người chuyên mua bán ký ức kiếp trước, khi người và yêu rơi vào lưới tỉnh, loài yêu có thể sống hàng vạn năm còn tuổi thọ con người ở nhân gian có hạn, sau khi luân hồi chuyển kiếp sẽ quên hết ký ức kiếp này.

Rộ tin La Vân Hi nên duyên cùng Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, netizen hóng chờ màn kết hợp này - Ảnh 3

Loài yêu nếu như quá chấp niệm sĩ tỉnh, sẽ chạy đến chỗ Hồ yêu Hồng Nương, mua lại ký ức kiếp trước của người thương, để họ sau khi đầu thai vẫn không quân minh. Suốt quá trình mua bán ký ức này của Hồ yêu Hồng Nương đã giúp khán giả được chứng kiến những mối tình khắc cốt ghi tâm, từ đó cũng phát sinh ra nhiều điều thú vị và cậu chuyện thần bí không ai ngờ tới.

 

Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú

Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú

Những ngày qua, dự án Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức đóng máy, đoàn làm phim đã tung ra poster đẹp mãn nhãn của dàn cast chính trong phim.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi Lưu Thi Thi Hồ yêu Tiểu Hồng Nương sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú

Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn

Rộ tin đồn Lưu Thi Thi cướp vai Angela Baby, học đòi theo con đường của Lưu Diệc Phi, thực hư thế nào?

Rộ tin đồn Lưu Thi Thi cướp vai Angela Baby, học đòi theo con đường của Lưu Diệc Phi, thực hư thế nào?

Rộ tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi cùng tham gia Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu tình bạn của họ có bền lâu?

Rộ tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi cùng tham gia Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu tình bạn của họ có bền lâu?

Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện "tin đồn" vợ chồng đường ai nấy đi

Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện "tin đồn" vợ chồng đường ai nấy đi

Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái