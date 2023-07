Rộ tin La Vân Hi nên duyên cùng Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, netizen hóng chờ màn kết hợp này

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lưu Thi Thi đã chính thức ký hợp đồng cho vai nữ chính của dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên. Theo đó, có thêm nguồn tin, vai nam chính sẽ do nam thần cổ trang La Vân Hi đảm nhận. Trước đó, Vương Nhất Bác, Đàn Kiện Thứ đã được gọi tên vào vai chính nhưng đã lên tiếng phủ nhận. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ phía đoàn phim cũng như các diễn viên nhưng các khán giả vẫn mong chờ màn kết hợp lần này của Lưu Thi Thi và La Vân Hi.