Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn

Sao quốc tế 08/01/2023 19:12

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lưu Thi Thi trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lưu Thi Thi trên đoàn phim Nhất Niệm Quan Sơn. Theo như ảnh leak được tung ra, dự án đã chính thức đóng máy. Có thể thấy, trong loạt ảnh, Lưu Thi Thi xuất hiện xinh đẹp trong tạo hình cổ trang, cô nàng không kìm nén được sự xúc động và rưng rưng nước mắt trong buổi chia tay này của đoàn làm phim.

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Được biết, Lưu Thi Thi là một trong những nàng tiểu hoa lứa 85 hàng đầu Cbiz. Cô nàng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp thanh khiết, trong trẻo cùng hình tượng thục nữ trong các bộ phim cổ trang. Từ năm 2004, diễn xuất và độ nổi tiếng của cô được khẳng định qua các dự án như Bộ Bộ Kinh Tâm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Túy Linh Lung...

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 7

Nhất Niệm Quan Sơn đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi với dòng phim cổ trang sau 5 năm vắng bóng. Trước đó, vào năm 2019, cô trở lại phim trường sau gần một năm nghỉ ngơi để chăm con đầu lòng và gia đình nhỏ sau khi kết hôn với Ngô Kỳ Long. Nữ diễn viên tham gia dự án Tôi Thân Yêu nhưng bị chê diễn xuất gây thất vọng. Năm 2020, nữ diễn viên góp mặt trong dự án Lưu Kim Tuế Nguyệt và bị so sánh với bạn diễn Nghê Ni.

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 8

Cuối năm 2021, Lưu Thi Thi là một trong những nữ diễn viên được mời tham gia dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhưng dự án không thể tiến hành quay vì không có nam chính. Đoàn phim thất bại trong việc tìm người sánh đôi cùng Lưu Thi Thi.

Ngay từ khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong Nhất Niệm Quan Sơn, nhan sắc của Lưu Thi Thi trở thành tâm điểm chú ý của netizen, trong tạo hình hồng y khí chất hiệp khách giang hồ, nữ diễn viên xinh đẹp vừa thần thái vừa có sự mạnh mẽ và phóng khoáng khó tả bằng lời.

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 9Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 10Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 11Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn - Ảnh 12

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo của dự án Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính.

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