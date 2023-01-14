Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú

Sao quốc tế 14/01/2023 14:02

Những ngày qua, dự án Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức đóng máy, đoàn làm phim đã tung ra poster đẹp mãn nhãn của dàn cast chính trong phim.

Những ngày qua, dự án Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi ThiLưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức đóng máy. Mới đây, đoàn làm phim đã tung ra poster đẹp mãn nhãn của dàn cast chính trong phim. Tác phẩm có sự tham gia của cặp đôi diễn viên chính là Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh cùng một số diễn viên khác như Trần Đô Linh, Vương Diễm, Trần Tiểu Vân, Trần Hạo Ninh, Phương Dật Luân,...

Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 1Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 2Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 3Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 4Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 5Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 6Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 7

Được biết, dự án đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường phim Hoa Ngữ. Ngay từ khi công bố một số hình ảnh từ hậu trường quay phim, Lưu Thi Thi đã khiến khán giả trầm trộ và hết lời khen ngợi về tạo hình nhân vật cổ trang vô cùng xinh đẹp, khí chất của mình.

Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 8Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 9Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 10Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 11Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 12

Nhất Niệm Quan Sơn là một tác phẩm với kịch bản gốc, không có bất kỳ nguyên tác nào. Phim có nội dung xoay quanh nhân vật Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) tình cờ lập đội sứ thần Nghinh Đế của vương quốc Ngô, dẫn dắt Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh), Vu Thập Tam (Phương Dật Luân), Dương Doanh (Hà Lam Đậu), Nguyên Lộc (Trần Hạo Ninh) và những người khác. Họ cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, cùng nhau trải qua giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, và cùng nhau phát triển.

Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú - Ảnh 13

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh trong thời gian tới.

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lưu Thi Thi trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi Lưu Vũ Ninh Nhất Niệm Quan Sơn sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn

Hé lộ khoảnh khắc Lưu Thi Thi rưng rưng nước mắt trong buổi đóng máy phim Nhất Niệm Quan Sơn

Rộ tin đồn Lưu Thi Thi cướp vai Angela Baby, học đòi theo con đường của Lưu Diệc Phi, thực hư thế nào?

Rộ tin đồn Lưu Thi Thi cướp vai Angela Baby, học đòi theo con đường của Lưu Diệc Phi, thực hư thế nào?

Rộ tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi cùng tham gia Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu tình bạn của họ có bền lâu?

Rộ tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi cùng tham gia Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu tình bạn của họ có bền lâu?

Triệu Lộ Tư bỗng được so sánh 'ngang hàng' với Lưu Thi Thi: 'Đem so thế này khác nào khiến idol bị ghét thêm'

Triệu Lộ Tư bỗng được so sánh 'ngang hàng' với Lưu Thi Thi: 'Đem so thế này khác nào khiến idol bị ghét thêm'

Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện "tin đồn" vợ chồng đường ai nấy đi

Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện "tin đồn" vợ chồng đường ai nấy đi

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 30 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 33 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân