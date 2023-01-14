Vừa đóng máy, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi tung hình ảnh đẹp mãn nhãn của dàn cast khiến fan thích thú

Những ngày qua, dự án Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức đóng máy. Mới đây, đoàn làm phim đã tung ra poster đẹp mãn nhãn của dàn cast chính trong phim. Tác phẩm có sự tham gia của cặp đôi diễn viên chính là Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh cùng một số diễn viên khác như Trần Đô Linh, Vương Diễm, Trần Tiểu Vân, Trần Hạo Ninh, Phương Dật Luân,...

Được biết, dự án đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường phim Hoa Ngữ. Ngay từ khi công bố một số hình ảnh từ hậu trường quay phim, Lưu Thi Thi đã khiến khán giả trầm trộ và hết lời khen ngợi về tạo hình nhân vật cổ trang vô cùng xinh đẹp, khí chất của mình.

Nhất Niệm Quan Sơn là một tác phẩm với kịch bản gốc, không có bất kỳ nguyên tác nào. Phim có nội dung xoay quanh nhân vật Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) tình cờ lập đội sứ thần Nghinh Đế của vương quốc Ngô, dẫn dắt Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh), Vu Thập Tam (Phương Dật Luân), Dương Doanh (Hà Lam Đậu), Nguyên Lộc (Trần Hạo Ninh) và những người khác. Họ cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, cùng nhau trải qua giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, và cùng nhau phát triển.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh trong thời gian tới.