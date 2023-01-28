'Anh trai màn ảnh' của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi bởi ngoại hình kém sắc

Sao quốc tế 28/01/2023 10:25

Ngay từ khi xuất hiện, nhân vật anh trai do Mã Bá Khiên đã gây nhiều tranh cãi vì ngoại hình không đủ đẹp như Tang Diên trong nguyên tác.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã hợp tác cùng Trần Triết Viễn trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Tuy tạo hình vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, song cặp đôi 9x này vẫn được mong đợi sẽ tỏa sáng khi phim lên sóng.

Ngoài ra, trong dự án phim này, nam diễn viên Mã Bá Khiên sẽ đảm nhận vai Tang Diên – anh trai nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư đóng). Ngay từ khi xuất hiện, nhân vật này đã gây nhiều tranh cãi vì ngoại hình không đủ đẹp như Tang Diên trong nguyên tác.

'Anh trai màn ảnh' của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi bởi ngoại hình kém sắc - Ảnh 1

Cụ thể, Mã Bá Khiên đã xuất hiện tại một show diễn thời trang tại Paris. Tuy nhiên, tạo hình của anh chàng lại bị khán giả chê bai hết lời vì quá tệ. Nam diễn viên bị dìm thê thảm với kiểu tóc vuốt keo, bộ trang phục không tôn dáng. 

'Anh trai màn ảnh' của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi bởi ngoại hình kém sắc - Ảnh 2'Anh trai màn ảnh' của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi bởi ngoại hình kém sắc - Ảnh 3

 

Trước đó, khi xuất hiện trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, anh chàng cũng chẳng được khán giả yêu thích. Có ý kiến cho rằng Mã Bá Khiên không đủ “yêu nghiệt” để vào vai nhân vật Tang Diên trong nguyên tác. Không những vậy, anh chàng và “em gái” Triệu Lộ Tư khi đứng cạnh nhau cũng vô cùng lạc quẻ. Thậm chí, khó có thể liên tưởng hai nhân vật này là anh em của nhau.

'Anh trai màn ảnh' của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi bởi ngoại hình kém sắc - Ảnh 4

 

Hiện tại bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính vẫn đang trong khâu hậu kỳ. Đây là một trong những dự án chuyển thể gây chú ý kể từ khi công bố, Vụng Trộm Không Thể Giấu đánh dấu màn hợp tác giữa Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Nội dung kể về quá trình đơn phương suốt nhiều năm của cô nữ sinh Tang Trĩ với đàn anh Đoàn Gia Hứa, từ khi còn đi học đến lúc trưởng thành. Đã đóng máy vào cuối tháng 11/2022, phim được dự đoán sẽ "công phá" màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong năm nay.

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