Mỹ nhân Cbiz có biệt danh 'tiểu Triệu Lộ Tư' gây thất vọng với nhan sắc chưa trang điểm

Sao quốc tế 19/01/2023 21:24

Điền Hi Vi lộ gương mặt hốc hác, nhạt nhòa khiến fan cực kỳ thất vọng so với nhan sắc trước đó.

Điền Hi Vi là một trong những sao nữ mới nổi gần đây sau phim Khanh Khanh Nhật Thường. Tuy chưa nổi tiếng được bao lâu nhưng nữ diễn viên này đã nhận phải không ít những lời gạch đá từ phía người hâm mộ. Đặc biệt phải kể đến fan của mỹ nhân 4000 năm có một - Cúc Tịnh Y khi cô nàng đã bị chính Điền Hi Vi đá xéo. 

Mỹ nhân Cbiz có biệt danh 'tiểu Triệu Lộ Tư' gây thất vọng với nhan sắc chưa trang điểm - Ảnh 1
Điền Hi Vi - Ảnh: Internet

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân thế hệ mới không sở hữu nhan sắc quá đỉnh cao nhưng bù lại có được sự đáng yêu trên khuôn mặt nên được rất nhiều netizen yêu quý. Tuy nhiên, mới đây nhất nữ diễn viên bị bắt gặp có khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi và vô cùng nhạt nhòa khi thiếu sự hỗ trợ của lớp makeup. 

Mỹ nhân Cbiz có biệt danh 'tiểu Triệu Lộ Tư' gây thất vọng với nhan sắc chưa trang điểm - Ảnh 2
Cô nàng gây thất vọng với gương mặt hốc hác - Ảnh: Internet

Có thể thấy gương mặt của Điền Hi Vi trông thiếu sức sống hơn hẳn khi chưa trang điểm. Có lẽ nữ diễn viên đã phải dậy từ khá sớm để chuẩn bị cho set quay nên chưa khá mệt mỏi và chán nản. 

Mỹ nhân Cbiz có biệt danh 'tiểu Triệu Lộ Tư' gây thất vọng với nhan sắc chưa trang điểm - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Điền Hi Vi - Ảnh: Internet

Điền Hi Vi là sao nữ nhận được nhiều sự quan tâm gần đây vì ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất ổn áp. Thậm chí nữ diễn viên còn được đạo diễn Vu Chính gọi với danh xưng “tiểu Triệu Lộ Tư” vì có sự nghiệp tương đồng với đàn chị.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Điền Hi Vi nhan sắc Điền Hi Vi sao Châu Á sao Hoa ngữ

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