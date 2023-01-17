Rộ tin Ngư Thư Hân kết hợp với Ngô Lỗi trong dự án mới khiến netizen phát cuồng: Liệu có vượt qua cái bóng của Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 17/01/2023 22:18

Mới đây theo một số trang báo Trung Quốc đã đưa tin Ngô Lỗi và Ngu Thư Hân sẽ đảm nhận vai nam nữ chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền.

Mới đây, một blogger nổi tiếng xứ Trung lại tiếp tục đăng đàn, tiết lộ khi người nay liên hệ với bên phía Hằng Tinh, nhà sản xuất của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền, Vương Nhất Hủ cho biết họ đã tìm được nam nữ chính , và cụ thể đó là Ngô Lỗi và Ngu Thư Hân. Thông tin này ngay lập tức khiến các fan của cặp đôi phát cuồng bởi cả 2 đang là những diễn viên hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại. 

Rộ tin Ngư Thư Hân kết hợp với Ngô Lỗi trong dự án mới khiến netizen phát cuồng: Liệu có vượt qua cái bóng của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1
Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý, nếu như lời blogger nói là sự thật, thì đồng nghĩa những tin đồn về các dự án khác của Ngu Thư Hân là Hắc Liên Hoa Công Lược (hợp tác cùng "Thái tử Cbiz" Trần Phi Vũ) và Trường Lăng của Ngô Lỗi sẽ phải tìm người khác để thay thế hoặc buộc phải chờ cho đến khi cả 2 hoàn thành xong dự án trên mới có thể thực hiện được. 

Rộ tin Ngư Thư Hân kết hợp với Ngô Lỗi trong dự án mới khiến netizen phát cuồng: Liệu có vượt qua cái bóng của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Chính vì vậy một số bộ phận netizen vẫn đang nghi ngờ về việc cả 2 sẽ hợp tác trong thời gian tới bởi như đã nói ở trên việc này là rất khó có thể xảy ra. 

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương được chuyển thể dựa trên series truyện tranh/ anime Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, có tất cả 3 phần: Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Mỗi phần sẽ là một câu chuyện độc lập, chủ yếu xoay quanh những mỗi tình giữa người và yêu, pha thêm chút huyền bí. 

Ngoài phiên bản Vương Quyền, cũng có nhiều nguồn tin tiết lộ nữ chính của Trúc Nghiệp sẽ do Lưu Thi Thi đảm nhận, còn nam chính vẫn chưa tiếp cận được người phù hợp. 

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Ngô Lỗi Hồ yêu Tiểu Hồng Nương sao Châu Á sao Hoa ngữ

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