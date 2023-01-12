Ngu Thư Hân tiếp tục được netizen xứ Trung khen ngợi hết lời vì điều này?

Ngu Thư Hân được khen ngợi vì luôn tôn trọng những tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình.

Ngu Thư Hân từng là cựu thành viên của nhóm THE9, bước ra từ chương trình sống còn Thanh Xuân Có Bạn 2. Sau khi nhóm tan rã, nữ ca sĩ chuyển sang đóng phim nhưng không gây được ấn tượng lớn đối với công chúng. Nữ diễn viên từng cho biết khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn bởi không dễ gì để từ ca sĩ sang diễn viên để gây được ấn tượng ngay trong những ngày đầu.

Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của mình cô nàng đã thành công khi dự án Thương Lan Quyết thành công mỹ mãn và giúp cho tên tuổi của Ngu Thư Hân bắt đầu có chỗ đứng trong thị trường điện ảnh Cbiz. Không chỉ là mỹ nhân xinh đẹp, tài năng trên màn ảnh, cô nàng còn ghi điểm ở cách ứng xử với fan.

Ngu Thư Hân xinh đẹp tại sự kiện - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây nhất khoảnh khắc Ngu Thư Hân nâng chiếc váy khi dự Đêm hội Thịnh Điển Nghe Nhìn Mạng 2023 đã khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh nhân vật Hoa Lan Nhỏ đáng yêu trong Thương Lan Quyết.

Những hành động này của Ngu Thư Hân nhanh chóng nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ và đông đảo khán giả. Đa số đều cho rằng nữ diễn viên rất trân trọng nhân vật cô từng hóa thân, đặc biệt cựu thành viên THE9 được một bộ phận người hâm mộ khẳng định hình tượng ngoài đời và trong phim của cô không có quá nhiều sự khác biệt.

Chưa hết cô nàng còn liên tục thể hiện tình cảm với người hâm mộ bằng cách cuối chào và cảm ơn các fan của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-thu-han-tiep-tuc-uoc-netizen-xu-trung-khen-ngoi-het-loi-vi-ieu-nay-545835.html