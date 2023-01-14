Tiếp tục bị fan soi ra bằng chức hẹn hò, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi khó lòng chối cãi: 'Công khai thôi anh chị ơi'

Thông tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang hẹn hò khiến fan vô cùng thích thú.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi là một trong những bộ phim hot nhất năm nay. Không chỉ khiến cho người xem bị thu hút bởi câu chuyện hay, diễn xuất của dàn diễn viên tuyệt vời,...Tuy nhiên, điều khiến netizen thích nhất ở dự án này chính là cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Thậm chí cả 2 chính là cặp đôi được dân tình đẩy thuyền đến với nhau nhiều nhất trong năm 2022 vừa rồi, không chỉ ngọt ngào trong phim 2 người con từng nhiều lần bị bắt gặp dành cho nhau những hành động thân thiết trên mức bạn bè. Không chỉ vậy, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư còn rất chăm chỉ dùng đồ đôi như quần áo, mũ, nhẫn khiến fan càng tin rằng cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn có tình cảm đặc biệt với nhau.

Cả 2 bị bắt gặp mang đồ đôi - Ảnh: Internet

Mới đây, loạt ảnh Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cùng đeo đồng hồ tình nhân đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Một số bộ phận netizen còn cho rằng cả 2 nên sớm công khai để dân tình được một phen mở hội ăn mừng.

Trước đó, Ngô Lỗi từng chia sẻ rằng muốn tổ chức hôn lễ ở Hạ Môn – một thành phố ven biển của Trung Quốc. Nam diễn viên thích địa điểm này đến mức cài hẳn làm ảnh bìa Weibo. Trùng hợp là ảnh nền Weibo của Triệu Lộ Tư cũng chụp tại biển Hạ Môn. Không chỉ vậy, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều là người gốc Tứ Xuyên.

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