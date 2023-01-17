Tự xử lý trang phục khi quay phim, Triệu Lộ Tư bị fan mỉa mai: 'Không nhờ trợ lý nữa à?'

Sao quốc tế 17/01/2023 22:40

Sau drama nhờ trợ lý chỉnh giày dùm, Triệu Lộ Tư đang liên tục bị anti fan soi mói từng hành động.

Sau khi kết thúc Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư lập tức gia nhập đoàn làm phim mới. Chính xác đó là dự án Thần Ẩn, mới đây những hình ảnh của cô nàng tại phim trường không khỏi khiến các fan chú ý đến. 

Tự xử lý trang phục khi quay phim, Triệu Lộ Tư bị fan mỉa mai: 'Không nhờ trợ lý nữa à?' - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Có thể thấy nữ diễn viên đã tự dừng lại để chỉnh lại miếng đệm đầu gối mà không nhờ tới sự trợ giúp. Đa phần những lỗi trang phục này sẽ được nhân viên hỗ trợ vì các diễn viên mặc đồ cổ trang rất vướng víu, bất tiện. Hành động này của mỹ nhân xuyên không được fan cho rằng cô nàng đã biết giảm thiểu những hình ảnh không đẹp để anti fan công kích khi cô thường bị gắn mắc là mắc bệnh ngôi sao khi luôn bắt trợ lý để làm đủ việc.

Tự xử lý trang phục khi quay phim, Triệu Lộ Tư bị fan mỉa mai: 'Không nhờ trợ lý nữa à?' - Ảnh 2
Bức ảnh khiến cô nàng bị nhận chỉ trích - Ảnh: Internet

Những tưởng hành động này của Triệu Lộ Tư sẽ được khen ngợi nhưng một bộ phận anti-fan lại thừa dịp mỉa mai nữ diễn viên: “Tại sao không nhờ bạn thân lâu năm giúp?”. 

Tự xử lý trang phục khi quay phim, Triệu Lộ Tư bị fan mỉa mai: 'Không nhờ trợ lý nữa à?' - Ảnh 3
Cô nàng vẫn chưa thể thoát khỏi biệt danh tiểu hoa tai tiếng nhất Cbiz - Ảnh: Internet

Cách đây ít lâu, Triệu Lộ Tư bị chỉ trích dữ dội vì để trợ lý đi tất hộ, trong khi mình thì ngồi chơi với chó và bấm điện thoại. Đa phần bình luận đều cho rằng nàng tiểu hoa mắc bệnh ngôi sao, lười biếng, quá ỷ lại và coi thường trợ lý. Đặc biệt, người đó còn là bạn thân lâu năm của Triệu Lộ Tư. 

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