Tự xử lý trang phục khi quay phim, Triệu Lộ Tư bị fan mỉa mai: 'Không nhờ trợ lý nữa à?'

Sau khi kết thúc Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư lập tức gia nhập đoàn làm phim mới. Chính xác đó là dự án Thần Ẩn, mới đây những hình ảnh của cô nàng tại phim trường không khỏi khiến các fan chú ý đến.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Có thể thấy nữ diễn viên đã tự dừng lại để chỉnh lại miếng đệm đầu gối mà không nhờ tới sự trợ giúp. Đa phần những lỗi trang phục này sẽ được nhân viên hỗ trợ vì các diễn viên mặc đồ cổ trang rất vướng víu, bất tiện. Hành động này của mỹ nhân xuyên không được fan cho rằng cô nàng đã biết giảm thiểu những hình ảnh không đẹp để anti fan công kích khi cô thường bị gắn mắc là mắc bệnh ngôi sao khi luôn bắt trợ lý để làm đủ việc.