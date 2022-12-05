Kể từ khi lùm xùm trốn thuế nổ ra, tình trạng hiện tại của Đặng Luân luôn là vấn đề được công chúng cực kỳ quan tâm.
- Sau tin đồn sắp kết hôn, Đặng Luân lần đầu lộ diện trong một hoạt động cùng bạn bè, hé lộ một điểm khiến dân tình chú ý?
- Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa
Mới đây, blogger xứ Trung đã chia sẻ hình ảnh chụp lén một sao nam khi anh đưa bạn gái đến bệnh viện phụ sản. Nhìn những hình ảnh được tung ra, nhiều người cho rằng đây chính là Đặng Luân vì đường nét gương mặt rất giống. Thậm chí, không ít người cho rằng có vẻ như sau khi bị phong sát Đặng Luân đã có thời gian tập trung hơn cho cuộc sống cá nhân.
Tuy nhiên, blogger cho biết hình ảnh này được chụp từ năm 2019 chứ không phải mới đây. Cư dân mạng cũng chỉ ra người trong ảnh không chỉ giống Đặng Luân mà còn có nét của Ngô Lỗi, Hồ Tiên Hú. Dù vậy, nhiều người cho rằng việc một sao nam nổi tiếng đi đến bệnh viện phụ sản mà không đeo khẩu trang kín mặt là vô cùng khó hiểu.
Đặng Luân được biết đến là sao nam tài năng của làng giải trí Hoa ngữ. Dù có ngoại hình không quá điển trai song anh chàng lại sở hữu diễn xuất tốt. Chàng mỹ nam gây ấn tượng với khán giả qua loạt phim như Nhà Có Trai Có Gái, Hương Mật Tựa Khói Sương, Nghìn Lẻ Một Đêm…
Vào tháng 3/2022, Cục Thuế Thượng Hải thông báo Đặng Luân trốn thuế, phải nộp phạt 16,6 triệu USD. Do vi phạm pháp luật, Đặng Luân bị xóa tên khỏi loạt tác phẩm đưa anh tới đỉnh cao danh tiếng như Hương mật tựa khói sương, Nghìn lẻ một đêm, Bởi vì được gặp em, Người bạn thật sự của tôi... 17 nhãn hàng hủy hợp đồng quảng cáo với nam diễn viên. Anh bị cấm sóng vô thời hạn, phải dừng hoạt động nghệ thuật. Sự nghiệp của nam diễn viên sụp đổ chỉ trong vài giờ.
Hiện tại, Đặng Luân kinh doanh nhà hàng lẩu Hỏa Xã, bán thực phẩm online để kiếm thu nhập. Theo QQ, nam diễn viên vẫn có cuộc sống dồi dào tài chính dù phải bồi thường hơn 47 triệu USD cho nhà đầu tư và nhãn hàng. Anh nhiều lần được trông thấy cầm lái siêu xe sang trọng xuống phố.