Mới đây, blogger xứ Trung đã chia sẻ hình ảnh chụp lén một sao nam khi anh đưa bạn gái đến bệnh viện phụ sản. Nhìn những hình ảnh được tung ra, nhiều người cho rằng đây chính là Đặng Luân vì đường nét gương mặt rất giống. Thậm chí, không ít người cho rằng có vẻ như sau khi bị phong sát Đặng Luân đã có thời gian tập trung hơn cho cuộc sống cá nhân.

Tuy nhiên, blogger cho biết hình ảnh này được chụp từ năm 2019 chứ không phải mới đây. Cư dân mạng cũng chỉ ra người trong ảnh không chỉ giống Đặng Luân mà còn có nét của Ngô Lỗi, Hồ Tiên Hú. Dù vậy, nhiều người cho rằng việc một sao nam nổi tiếng đi đến bệnh viện phụ sản mà không đeo khẩu trang kín mặt là vô cùng khó hiểu.