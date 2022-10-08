Sau tin đồn sắp kết hôn, Đặng Luân lần đầu lộ diện trong một hoạt động cùng bạn bè, hé lộ một điểm khiến dân tình chú ý?

Đặng Luân là một trong những mỹ nam nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Đặng Luân dính vào scandal trốn thuế và toàn bộ sự nghiệp phim ảnh bay màu chỉ sau một đêm. Sau scandal trốn thuế, ‘Húc Phượng’ rút khỏi làng giải trí và tập trung kinh doanh.

Sau scandal, Đặng Luân rút khỏi làng giải trí và tập trung kinh doanh - Ảnh: Internet

Gần đây, Đặng Luân tiếp tục đối mặt trước tin đồn đang chuẩn bị kết hôn. Được biết, người được cho là vợ sắp cưới của Đặng Luân có xuất thân trong một gia đình bình thường và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, nam diễn viên 'Bởi Vì Được Gặp Em' vẫn chưa lên tiếng xác nhận nhưng dân tình vẫn ngày đêm hóng chờ động tĩnh của mỹ nam.