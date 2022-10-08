Sau tin đồn sắp kết hôn, Đặng Luân lần đầu lộ diện trong một hoạt động cùng bạn bè, hé lộ một điểm khiến dân tình chú ý?

Team qua đường vừa bắt chộp hình ảnh được cho là của Đặng Luân xuất hiện sau tin đồn kết hôn.
- Dân mạng 'truy lùng' được thông tin thật sự về vợ sắp cưới của Đặng Luân, bằng tuổi, không phải người cùng ngành, xuất thân bình thường?
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Đặng Luân là một trong những mỹ nam nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Đặng Luân dính vào scandal trốn thuế và toàn bộ sự nghiệp phim ảnh bay màu chỉ sau một đêm. Sau scandal trốn thuế, ‘Húc Phượng’ rút khỏi làng giải trí và tập trung kinh doanh.
Gần đây, Đặng Luân tiếp tục đối mặt trước tin đồn đang chuẩn bị kết hôn. Được biết, người được cho là vợ sắp cưới của Đặng Luân có xuất thân trong một gia đình bình thường và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, nam diễn viên 'Bởi Vì Được Gặp Em' vẫn chưa lên tiếng xác nhận nhưng dân tình vẫn ngày đêm hóng chờ động tĩnh của mỹ nam.
Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền hình ảnh được cho là Đặng Luân được team qua đường bắt chộp. Trong ảnh, anh diện đồ thể thao với tông màu nổi bật, đang đi chơi ném đĩa với bạn. Có thể nói, đây là hình ảnh của Đặng Luân lần đầu lộ diện sau tin đồn kết hôn.
Dù bức ảnh khá mờ nhưng có một điều khiến dân tình chú ý là dù rời làng giải trí đã lâu nhưng nam thần vẫn giữ được vẻ ngoài bảnh bao, nước da trắng, vóc dáng cân đối cùng nụ cười rạng rỡ. Không những thế, team qua đường còn cung cấp thêm một thông tin Đặng Luân sẽ không trở lại ngành giải trí mà chú tâm vào công việc kinh doanh là chính.
Trên các diễn đàn phim ảnh, ngoài việc dành lời khen cho vẻ ngoài phong độ của Đặng Luân, công chúng còn bày tỏ sự tiếc nuối và mong ước nam diễn viên sẽ trở lại màn ảnh vào một ngày nào đó.