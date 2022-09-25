Dân mạng 'truy lùng' được thông tin thật sự về vợ sắp cưới của Đặng Luân, bằng tuổi, không phải người cùng ngành, xuất thân bình thường?

Sao quốc tế 25/09/2022 14:22

Sau khi tin đồn Đặng Luân sắp kết hôn gây xôn xao dư luận, cư dân mạng đã truy lùng được thông tin về vợ sắp cưới của mỹ nam.

Gây chú ý từ nhiều vai diễn trên màn ảnh Hoa Ngữ, Đặng Luân từng được đánh giá cao về nhan sắc và năng lực diễn xuất và một trong những nam thần được săn đón hàng đầu Trung Quốc đại lục.

Dân mạng 'truy lùng' được thông tin thật sự về vợ sắp cưới của Đặng Luân, bằng tuổi, không phải người cùng ngành, xuất thân bình thường? - Ảnh 1
Sau khi vướng scandal trốn thuế, sự nghiệp diễn xuất của Đặng Luân tụt dốc không phanh và gần như không thể trở lại địa hạt phim ảnh - Ảnh: Internet

Sau khi vướng scandal trốn thuế, sự nghiệp diễn xuất của Đặng Luân tụt dốc không phanh và gần như không thể trở lại địa hạt phim ảnh. Tuy nhiên, những thông tin về anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Đặng Luân sẽ làm đám cưới với một cô gái ngoài ngành giải trí.

Thông tin từ người hâm mộ “truy tìm” mấy ngày qua cho thấy, người chiếm lĩnh trái tim của Đặng Luân là một cô gái bằng tuổi. Tuy nhiên, khác với một số tin đồn trước đó, người được cho sắp làm vợ Đặng Luân là một thiên kim tiểu thư thì nguồn tin gần đây lại khẳng định, cô gái này xuất thân trong một gia đình bình thường và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cả hai được cho là tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc của những người bạn chung. Theo đó, ‘Húc Phượng’ nhanh chóng thu hút bởi vẻ thông minh và có đôi phần sắc sảo của cô gái này. Cặp đôi có khoảng thời gian dài tìm hiểu trong bí mật và đặc biệt, bạn gái của Đặng Luân đã luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ khi nam nghệ sĩ bị “phong sát” trước scandal ồn ào trốn thuế.

Dân mạng 'truy lùng' được thông tin thật sự về vợ sắp cưới của Đặng Luân, bằng tuổi, không phải người cùng ngành, xuất thân bình thường? - Ảnh 2
Người được cho là bạn gái Đặng Luân có xuất thân trong một gia đình bình thường và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - Ảnh: Internet

Ngoài ra, giới truyền thông Hoa ngữ cũng khẳng định, trong thời gian Đặng Luân phải tạm ngừng công việc, anh và bạn gái có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Chính vì thế, cặp đôi nhận thấy sợi dây gắn bó giữa hai người ngày một gắn kết và cùng quyết định phát triển mối quan hệ này thêm vững chắc hơn. Gia đình của Đặng Luân và vợ chưa cưới cũng được cho là đã gặp nhau để bàn thảo lựa chọn ngày trọng đại của đôi trẻ.

Mặc dù người trong cuộc là Đặng Luân chưa chính thức lên tiếng về việc sắp kết hôn nhưng có rất nhiều fan nữ của anh đã bày tỏ sự tiếc nuối nếu đây là sự thật. Nhưng có không ít lời chúc phúc gửi đến nam thần tượng và mong anh ổn định cuộc sống cũng như có thể sớm trở lại với nghệ thuật.

 

Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã, dân tình tinh mắt phát hiện một điểm khác thường của mỹ nam?

Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã, dân tình tinh mắt phát hiện một điểm khác thường của mỹ nam?

Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã được fan chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, các fan tinh mắt phát hiện một điểm khác lạ của mỹ nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Luân vợ sắp cưới của Đặng Luân sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã, dân tình tinh mắt phát hiện một điểm khác thường của mỹ nam?

Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã, dân tình tinh mắt phát hiện một điểm khác thường của mỹ nam?

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong

Đi ngược xu hướng sau scandal, Đặng Luân âm thầm rút khỏi showbiz, sống kín tiếng, tập trung kinh doanh

Đi ngược xu hướng sau scandal, Đặng Luân âm thầm rút khỏi showbiz, sống kín tiếng, tập trung kinh doanh

Rộ tin 'Dạ Lữ Nhân' của Đặng Luân và Nghê Ni sẽ quay lại và thay nam chính?

Rộ tin 'Dạ Lữ Nhân' của Đặng Luân và Nghê Ni sẽ quay lại và thay nam chính?

Những cặp đôi Hoa Ngữ ‘đẹp đôi nhưng khó thành đôi’: Dương Tử và Đặng Luân khá hợp nhưng một trong hai dính bê bối, Triệu Lộ Tư có 'gu lạ' nên khó thành với Ngô Lỗi

Những cặp đôi Hoa Ngữ ‘đẹp đôi nhưng khó thành đôi’: Dương Tử và Đặng Luân khá hợp nhưng một trong hai dính bê bối, Triệu Lộ Tư có 'gu lạ' nên khó thành với Ngô Lỗi

Dàn mỹ nam Cbiz khi vào vai tân lang: Đặng Luân khiến dân tình rơi lệ, Dương Dương khiến hội chị em lụi tim

Dàn mỹ nam Cbiz khi vào vai tân lang: Đặng Luân khiến dân tình rơi lệ, Dương Dương khiến hội chị em lụi tim

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI