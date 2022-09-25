Dân mạng 'truy lùng' được thông tin thật sự về vợ sắp cưới của Đặng Luân, bằng tuổi, không phải người cùng ngành, xuất thân bình thường?

Sau khi tin đồn Đặng Luân sắp kết hôn gây xôn xao dư luận, cư dân mạng đã truy lùng được thông tin về vợ sắp cưới của mỹ nam.

Gây chú ý từ nhiều vai diễn trên màn ảnh Hoa Ngữ, Đặng Luân từng được đánh giá cao về nhan sắc và năng lực diễn xuất và một trong những nam thần được săn đón hàng đầu Trung Quốc đại lục. Sau khi vướng scandal trốn thuế, sự nghiệp diễn xuất của Đặng Luân tụt dốc không phanh và gần như không thể trở lại địa hạt phim ảnh - Ảnh: Internet Sau khi vướng scandal trốn thuế, sự nghiệp diễn xuất của Đặng Luân tụt dốc không phanh và gần như không thể trở lại địa hạt phim ảnh. Tuy nhiên, những thông tin về anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Đặng Luân sẽ làm đám cưới với một cô gái ngoài ngành giải trí.

Thông tin từ người hâm mộ “truy tìm” mấy ngày qua cho thấy, người chiếm lĩnh trái tim của Đặng Luân là một cô gái bằng tuổi. Tuy nhiên, khác với một số tin đồn trước đó, người được cho sắp làm vợ Đặng Luân là một thiên kim tiểu thư thì nguồn tin gần đây lại khẳng định, cô gái này xuất thân trong một gia đình bình thường và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai được cho là tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc của những người bạn chung. Theo đó, ‘Húc Phượng’ nhanh chóng thu hút bởi vẻ thông minh và có đôi phần sắc sảo của cô gái này. Cặp đôi có khoảng thời gian dài tìm hiểu trong bí mật và đặc biệt, bạn gái của Đặng Luân đã luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ khi nam nghệ sĩ bị “phong sát” trước scandal ồn ào trốn thuế.

Người được cho là bạn gái Đặng Luân có xuất thân trong một gia đình bình thường và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - Ảnh: Internet Ngoài ra, giới truyền thông Hoa ngữ cũng khẳng định, trong thời gian Đặng Luân phải tạm ngừng công việc, anh và bạn gái có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Chính vì thế, cặp đôi nhận thấy sợi dây gắn bó giữa hai người ngày một gắn kết và cùng quyết định phát triển mối quan hệ này thêm vững chắc hơn. Gia đình của Đặng Luân và vợ chưa cưới cũng được cho là đã gặp nhau để bàn thảo lựa chọn ngày trọng đại của đôi trẻ. Mặc dù người trong cuộc là Đặng Luân chưa chính thức lên tiếng về việc sắp kết hôn nhưng có rất nhiều fan nữ của anh đã bày tỏ sự tiếc nuối nếu đây là sự thật. Nhưng có không ít lời chúc phúc gửi đến nam thần tượng và mong anh ổn định cuộc sống cũng như có thể sớm trở lại với nghệ thuật.

Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã, dân tình tinh mắt phát hiện một điểm khác thường của mỹ nam? Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã được fan chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, các fan tinh mắt phát hiện một điểm khác lạ của mỹ nam.

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